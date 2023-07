Kim Gordon: 6+1 facts που (ίσως) δεν γνώριζες για τη θεά του noise rock

H Kim Gordon έρχεται για μια συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Έχει παρομοιαστεί ως η Joan Didion της indie rock. Σαν ιδρυτικό και ηγετικό μέλος των Sonic Youth, άφησε το στίγμα της σε μια ολόκληρη εποχή, ακόμα κι αν η ίδια επέλεξε να μείνει μακριά από αυτήν.



Μέσα στα χρόνια η ανάμειξή της με την avant-garde εικαστική τέχνη, τη συγγραφή, τη μόδα αλλά και τον φεμινισμό -με την επίθεσή της στον ανδρικό σοβινισμό- την καθιστούν μια από τις σημαντικότερες περσόνες της γενιάς της. Η Kim Gordon είναι αυτό που θα έλεγε κανείς: μια κατηγορία από μόνη της.

Ακολουθούν μερικά μόνο από όσα πρέπει να γνωρίζεις για εκείνη, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στην Ελλάδα, την Τρίτη 4 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



6+1 facts για την Kim Gordon



1. Η Kim Althea Gordon γεννήθηκε στις 28 Απριλίου 1953 στην Αμερική. Έγινε ευρέως γνωστή, ως μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Sonic Youth, μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες της Νεοϋορκέζικης σκηνής.

2. Όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη από το Λος Άντζελες, στα '80s, δούλεψε μαζί με την σχεδιάστρια κοστουμιών και στυλίστρια Patricia Fields, προμηθεύοντας με ρούχα και κοστούμια τον Andy Warhol ενώ παράλληλα μάθαινε μπάσο.

3. Για μικρό διάστημα εργάστηκε για τον έμπορο έργων τέχνης Larry Gagosian, ιδιοκτήτη της πασίγνωστης Gagosian Gallery, και μάλιστα μια μέρα που βρισκόταν στο διαμέρισμα της διάσημης καλλιτέχνιδας Jenny Holzer, μια γυναίκα της χάρισε μια παλιά κιθάρα Drifter.

4. Το 2015, κατέλαβε την 1η θέση στη λίστα των best sellers των New York Times με την αυτοβιογραφία της «Girl In A Band».



5. Το 2017, είχε έναν μικρό ρόλο στη σειρά του HBO Animals, ακολουθούμενος από έναν δεύτερο ρόλο στην ταινία του Gus Van Sant «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot», με πρωταγωνιστή τον Joaquin Phoenix.

6. Eίναι κολλητή φίλη και διαχρονική μούσα του Μarc Jacobs, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει μαζί με την κόρη της, Coco Moore, σε καμπάνια του διάσημου οίκου.

7. Το 2019 παρουσίασε δύο εικαστικές εκθέσεις, ενώ την ίδια χρονιά της απονεμήθηκε το MoMA PS1’s Honors Award, το οποίο αναγνωρίζει καλλιτέχνες με σημαντική συνεισφορά στη σύγχρονη τέχνη.



Πρωτοπόρος μουσικός, καλλιτέχνης και συγγραφέας. Θεά του noise rock και της post-punk. Σύμβολο φεμινισμού. Η συμβολή της στην εναλλακτική μουσική και η εμβληματική της θέση και στάση ως εκπρόσωπος του πολιτισμού σε όλες του τις εκφάνσεις, έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην τέχνη.



Πληροφορίες



Τα εισιτήρια ξεκινούν από 35€

Η ηλεκτρονική προπώληση για τη συναυλία διεξάγεται μέσω του www.viva.gr

DOORS OPEN: 20:00

SHOW STARTS: 21:30



