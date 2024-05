H Tζένα Ορτέγκα έφυγε από σειρά του Netflix - Ποια είναι η αντικαταστάτρια της

Η Τζένα Ορτέγκα δεν θα βρίσκεται στη σειρά «Jurassic World: Chaos Theory» του Netflix

Η Τζένα Ορτέγκα έχει αποχωρίσει και επίσημα από τη σειρά του Netflix «Jurassic World: Chaos Theory».



Η Ορτέγκα δάνειζε τη φωνή της στη vlogger Brooklyn που είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες του «Jurassic World: Camp Cretaceous». H σταρ του Wednesday δεν επιστρέφει για να επαναλάβει τον ρόλο της στο «Jurassic World: Chaos Theory» και το Netflix έχει αποκαλύψει την αντικαταστάτρια της.

Ποια είναι η αντικαταστάτρια της Τζένα Ορτέγκα;

Η αντικαταστάτρια της Τζένα Ορτέγκα είναι η ηθοποιός, τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και μοντέλο Κίρστεν Κέλι.

Οι ρόλοι της Κίρστεν στον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι περιορισμένοι. Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας της προέρχεται από διαφημίσεις εταιρειών και άλλα σποτ.

Επίσης είναι γνωστή για τη μουσική της και από τα singles Bad News, Little Too Much και Gone και εργάζεται ως μοντέλο και ακτιβίστρια για την ευαισθητοποίηση των ατόμων με αναπηρία.





Το Netflix δεν έχει εξηγήσει τους λόγους για την αποχώρηση της Τζένα Ορτέγκα από τη σειρά. Ωστόσο, δεδομένης της μοίρας του χαρακτήρα που αποκαλύφθηκε στο τρέιλερ του «Jurassic World: Chaos Theory» και του πολυάσχολου προγράμματος γυρισμάτων της ηθοποιού, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί επέλεξε να παραιτηθεί από το ρόλο. Έχοντας πρωταγωνιστήσει σε πολλά πρότζεκτ τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του franchise Scream, του Beetlejuice 2 και της Wednesday, η Ορτέγκα έγινε γρήγορα μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

Το «Jurassic World: Chaos Theory» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Μαΐου.



