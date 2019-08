Οι τρεις κινήσεις «ματ» που θα σε κάνουν εύκολα και γρήγορα δημοφιλή στα social media

«Ποστάρω άρα υπάρχω (κοινωνικά)». Ορισμένες φορές βρίσκουμε τους εαυτούς μας να περνάμε περισσότερο χρόνο στο Facebook, στο Instagram, στο Snapchat, παρά με την οικογένεια, τους φίλους μας, τις καθημερινές μας ασχολίες. Θα μπορούσαμε, βέβαια, να μιλήσουμε για χάσιμο χρόνου, πώς εστιάζουμε στα ανούσια παρά στα ουσιώδη της καθημερινότητας, αλλά ας μην αποφεύγουμε την αλήθεια. Πλέον τα social media είναι κομμάτι της ζωής μας.

Πολλοί από εμάς όμως… δεν το έχουμε. Η απάντηση για το πώς θα γίνουμε πιο δημοφιλείς στα social είναι απλή.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές:

Εμφάνιση

Θα έχετε ακουστά την έκφραση «σημασία έχει το είναι και όχι το φαίνεσθαι». Ε λοιπόν όχι! Σημασία στον κόσμο των social media έχει το φαίνεσθαι και όχι το είναι. Όλα καταλήγουν στο πώς προωθείς τον εαυτό σου. Είσαι ντροπαλός ή εξωστρεφής, όμορφος ή άσχημος; Και τι μας νοιάζει; Η εικόνα κάνει την πρώτη εντύπωση και αν αριστεύσεις στη συγκεκριμένη τέχνη, φίλε μου , έχεις καταλάβει όλο το νόημα.

Βλέπω κατά καιρούς διάφορους, αλλά κυρίως διάφορες, bloggers στο Youtube. Ανεβάζουν τακτικά βίντεο σχετικά με την ομορφιά, το lifestyle και τα σχετικά. Το πόσο ανάρπαστα έχουν γίνει τα βίντεο «Πώς να βγάλεις την τέλεια selfie» δεν περιγράφεται. Επίσης, η καινούρια μόδα: το contouring. Χιλιάδες κοπέλες παρακολουθούν την τέχνη αλλαγής προσώπου (γιατί περί αυτού πρόκειταi) και αποκτάν μια εντελώς καινούρια εμφάνιση, σε σημείο που αν τύχει και τις δεις κάποιο πρωινό ξεβαμμένες, θα νομίζεις ότι αντίκρισες ένα ζωντανό νεκρό. Ο στόχος τους, όμως, επιτυγχάνεται και τσουπ: να σου η φωτογραφία των 300 likes στην αρχική σου.

Το ίδιο ισχύει και για τις ομαδικές φωτογραφίες / selfies, με τους φίλους σου. Μπορεί να βρίσκομαι με τους φίλους μου και να κάνουμε του κόσμου τις βλακείες αλλά όταν είναι ώρα για φωτογραφία όλοι θα κάτσουμε σαν καλά παιδάκια, θα σενιαριστούμε, θα βάλουμε το καλύτερο μας χαμόγελο και θα βγάλουμε την πολυπόθητη selfie. Με λύπη ομολογώ ότι έχω καθίσει και εγώ πάνω από την οθόνη του κινητού και έχω διαφωνήσει για το αν θα ανεβεί εκείνη ή η άλλη φωτογραφία, γιατί στη μια έχω βγει με μεγαλύτερη φωτογένεια από ότι στην άλλη. Και ας μην ξεχάσουμε τη λεζάντα.

Αμοιβαία likes

Believe it or not, το να πατάς το κουμπί «Μου αρέσει» σε περισσότερα άτομα, ή πλέον τα καινούρια emojis που υπάρχουν διαθέσιμα (υποτίθεται για να δίνουν ένα εύρος στο πεδίο των συναισθημάτων σου), σημαίνει αυτόματα περισσότερα likes για σένα και άρα μεγαλύτερη ανάδειξη.

Μπορεί να αναρωτηθείτε «Και γιατί να το κάνω αυτό; Δεν έχω και καμιά υποχρέωση απέναντι σε κάποιον». Το αίσθημα, ωστόσο, της ανταπόδοσης είναι σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. Οι διαδικτυακοί σου φίλοι θα νιώσουν τόσο ευγνώμονες με την ανταπόκριση σας στη δημοσίευση τους που ναι, ίσως αισθανθούν και την υποχρέωση να σας «αποζημιώσουν» .

Θα παρατηρήσετε, επιπλέον , ότι δεν έχει σημασία το αν συμπαθείς ή όχι το άτομο που έχεις απέναντι σου. Όλα στηρίζονται σε ένα σύστημα τυπικών γνωριμιών , το οποίο θα καταλάβετε αμέσως παρακάτω.

Επαφές

Και έφτασε η ώρα να αφήσετε πίσω, σαν μια ανάμνηση, τους παλιούς σας, ντροπαλούς και συνεσταλμένους, εαυτούς και να αρχίσετε να επιδίδεστε σε τυπικές γνωριμίες και συνομιλίες. Είτε πρόκειται για συμμαθητή σας, συμφοιτητή σας ή συνάδελφο σας, μια «Καλημέρα» το πρωί και μια «Καλή συνέχεια» κατά τη διάρκεια της μέρας, αυτό το κάτι είναι που θα κάνει τη διαφορά.

Αυτή η τελευταία είναι μια πολύ καλή στρατηγική, όχι μόνο αναφορικά με τα social media, αλλά γενικότερα για τον επαγγελματικό βίο. Σε τι πιστεύετε ότι βασίζονται οι πολιτικοί ή οι διπλωμάτες; Ειδικά αν υπάρχει αυτή η παραπάνω εξωστρέφεια, τότε δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε τον κόσμο των μέσων μαζικής δικτύωσης.

