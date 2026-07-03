Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τουρνουά τένις στην μνήμη του Νίκου Ναζαρέ

Το 4ο τουρνουά τένις αφιερωμένο στην μνήμη του Νίκου Ναζάρε έφτασε στο τέλος του.

Νικητές στον τελικό του διπλού ανδρών ήταν οι Σκάντζακας/Τσώνος που κέρδισαν με τά από αμφίρροπο αγώνα τους Σερέλη/Αντωνόπουλο με σκορ 62/26/63.Ακολούθησαν οι απονομές των επάθλων στους νικητές και τους finalist των δύο κατηγοριών. Μετά τις ευχαριστίες σε όλους όσοι ελαβαν μέρος, και τις ευχές για καλό καλοκαίρι, διοργανωτες και αθκητες υποσχέθηκαν «να ανταμώσουμε πάλι του χρόνου την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου για το 5ο τουρνουά».

Από τα έσοδα των συμμετοχών και τις δωρεές,αφαιρουμένων των εξόδων, συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.000 €, το οποίο και θα αποδοθεί ως δωρεά στην ΔΙΟΤΙΜΑ μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση εξειδικευμένη σε ζητήματα έμφυλης ισότητας και βίας, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη.