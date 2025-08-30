25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

Μια ιστορία που θυμίζει εφιάλτη αποκάλυψε στις αρχές μια 25χρονη γυναίκα, καταγγέλλοντας ότι βίωνε κακοποίηση και εξαναγκασμό από τον ίδιο της τον σύντροφο.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου, η νεαρή γυναίκα πήρε τη δύναμη να καλέσει την Άμεση Δράση και να ζητήσει βοήθεια. Με σπασμένη φωνή, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με χτύπησε, με κλείδωσε στο σπίτι και με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου».

Η καταγγελία της ξεδίπλωσε ένα σκοτεινό σκηνικό που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 23χρονος σύντροφός της, μαζί με έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου. Από τότε, την ανάγκασαν να ανεβάζει βίντεο, να συναντά «πελάτες» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να τους παραδίδει τα χρήματα που έπαιρνε.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η 25χρονη αποκάλυψε πως ακόμα ένα άτομο κατέγραφε τις προσωπικές της στιγμές με τον σύντροφό της, χωρίς να το γνωρίζει.

Μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες, η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις των δύο ανδρών. Ο 23χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.