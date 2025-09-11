Πετράλωνα: Τέσσερα άτομα ξυλοκόπησαν ανήλικο σε προαύλιο την ημέρα του Αγιασμού

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) σε Λύκειο των Πετραλώνων, όταν ένας μαθητής τρίτης λυκείου δέχτηκε επίθεση από ομάδα εξωσχολικών.

Σύμφωνα με καταγγελίες, τέσσερα άτομα 18 και 19 ετών εισήλθαν απρόσκλητα στον χώρο του σχολείου γύρω στις 10:30 και κατευθύνθηκαν απευθείας προς τον μαθητή ηλικίας 17 ετών, τον οποίο στη συνέχεια ξυλοκόπησαν.

Οι δράστες απείλησαν τον μαθητή με αιχμηρό αντικείμενο.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο προαύλιο και να επιτεθούν στον ανήλικο. Μάλιστα οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων υπόπτων.

Διαβάστε επίσης