Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 25χρονο Τούρκο με πλαστά έγγραφα

Συνελήφθη ένας 25χρονος Τούρκος, στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε πως έφερε στην κατοχή του κλεμμένα αλλά και πλαστά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), στην περιοχή του Ευόσμου, τον 25χρονο για πλαστογραφία. Στην κατοχή του βρέθηκε ελληνικό διαβατήριο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στο Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας, αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, που αντιστοιχεί σε ΑΔΤ με διαφορετικά στοιχεία και δίπλωμα οδήγησης, το οποίο δεν υφίσταται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.