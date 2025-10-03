Θρίλερ στο Μεσολόγγι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης
Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε να επιπλέει στον αύλακα αποστράγγισης
Νεκρή βρέθηκε σήμερα Παρασκευή (3/10) μία 65χρονη γυναίκα στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Η 65χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον αύλακα αποστράγγισης από συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό των αυλάκων.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η γυναίκα πιθανότατα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.
Η ίδια ζούσε μονή της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Με πληροφορίες από aixmi-news.gr
