Θρίλερ στο Μεσολόγγι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

Νεκρή βρέθηκε σήμερα Παρασκευή (3/10) μία 65χρονη γυναίκα στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Η 65χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον αύλακα αποστράγγισης από συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό των αυλάκων.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η γυναίκα πιθανότατα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.

Η ίδια ζούσε μονή της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Με πληροφορίες από aixmi-news.gr

