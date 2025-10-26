Καλλιθέα: 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι - Δύο αιματηρές καταδιώξεις σε λίγες ημέρες - Δείτε βίντεο

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, η αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο επικίνδυνες καταδιώξεις που κατέληξαν σε τραυματισμούς - Ένας 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένστολους, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα 20χρονος οδηγός είχε παρασύρει αστυνομικό στην προσπάθειά του να διαφύγει

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μέσα σε λίγες ημέρες, δύο διαφορετικά περιστατικά κατέληξαν σε αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικούς. Μετά το επεισόδιο στην Αθήνα, που 20χρονος τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης, νέο περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένστολους κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Δείτε βίντεο από το σημείο στα κρίσιμα δευτερόλεπτα της συμπλοκής:

Το τελευταίο περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10), αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ένας άνδρας λίγο πριν τις 02:00 προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, κρατώντας μαχαίρι. Στη συνέχεια εντοπίζεται από περιπολικό της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη στα στενά της περιοχής.

Σε βίντεο του Newsbomb φαίνονται οι αστυνομικοί που προσπαθούν να του κλείσουν τη δίοδο. Ο 50χρονος απειλεί τους αστυνομικούς και κάποιες στιγμές κινείται εναντίον τους προτάσσοντας το μαχαίρι του. Μάλιστα στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, πυροβολούν εναντίον του.

Και οι δύο τραυματίες ο αστυνομικός και ο 50χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και στο Λαϊκό αντίστοιχα, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εις βάρος του δράστη εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ψυχιατρική δομή.

Αιματηρή καταδίωξη στον Κηφισό

Πριν από περίπου ένα μήνα και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εκβιαστών εντόπισαν δύο ύποπτα οχήματα στον Κηφισό. Όταν έκαναν σήμα για έλεγχο, οι οδηγοί αρνήθηκαν να σταματήσουν και ανέπτυξαν ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά κόκκινους σηματοδότες.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι το Περιστέρι, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ένα από τα δύο οχήματα και να συλλάβουν τον οδηγό του. Ο δεύτερος οδηγός, ωστόσο, επιχείρησε εκ νέου να διαφύγει, παρασύροντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, το δεύτερο όχημα εντοπίστηκε στην περιοχή του Χίλτον. Ο 20χρονος οδηγός συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

