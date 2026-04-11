Λέρος: Δύο συλλήψεις για κροτίδες και όπλα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία 44χρονη και έναν 41χρονο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δύο συλλήψεις πραγματοπoίησαν αστυνομικοί του ΑΤ Λέρου σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για παράνομη κατοχή ειδών πυροτεχνίας και όπλων, κατά περίπτωση.

Οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών-κροτίδων, καθ’ όλη την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα:

Χθες απογευματινές ώρες, έπειτα από έρευνα που έγινε στην κατοικία της 44χρονης, βρέθηκαν στην κατοχή της -17- κροτίδες.

Αναφορικά με τη δεύτερη σύλληψη, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης κατοχής ειδών πυροτεχνίας, χθες βραδινές ώρες, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 41χρονου, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• -31- κροτίδες διαφόρων τύπων
• -29- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• Τυφέκιο τύπου «Φλόμπερ»
• Παραδοσιακό όπλο πολεμικών τεχνών
• Πτυσσόμενη ράβδος
• -3- σπαθιά τύπου «Katana»
• Μεταλλικό ρόπαλο
• Ξιφολόγχη
• Ζευγάρι χειροπέδες

Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα στη χώρα μας, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα με ανήλικους, συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται, κάποιοι μάλιστα σοβαρά σε σημείο ακρωτηριασμού, τύφλωσης ή και κώφωσης εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο.

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημάτων συμβουλεύει – συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς τα εξής:

  • Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
  • Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
  • Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
  • Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου.
  • Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
  • Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.
  • Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται με σκοπό να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την συνειδητοποίηση των κινδύνων που διατρέχουν ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά.

