Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα

Το κτίριο του ΕΦΚΑ στο οποίο τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 284 στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείται από δύο γκαζάκια, τα οποία τοποθετήθηκαν στην είσοδο του κτηρίου του ΕΦΚΑ. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη ενώ προκλήθηκαν μικρές φθορές στην είσοδο του κτηρίου.

Υπάλληλος που βρισκόταν εντός του κτιρίου ανέφερε πως περαστικός επιχείρησε με λάστιχο να σβήσει την φωτιά που προκλήθηκε, μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική.

Τους δράστες αναζητά η Ελληνική Αστυνομία.