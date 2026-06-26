Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια

Μόλις η 29χρονη, που εργαζόταν ως «εσωτερική», συγκέντρωνε τα κλοπιμαία, λάμβανε άδεια και δεν επέστρεφε ποτέ

Γιάννης Καλύβας

Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός για κλοπές κοσμημάτων και χρημάτων από σπίτια στην Αθήνα και την Κηφισιά.
  • Η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών και την πρόσβασή της στα σπίτια για τις κλοπές.
  • Η δράση της ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλάμβανε συστηματικές κλοπές.
  • Ζητούσε μονοήμερη άδεια από την εργασία της και δεν επέστρεφε, κρατώντας τα κλοπιμαία.
  • Η 29χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή της στη Νέα Ερυθραία.
Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μίας 29χρονης, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν ως εσωτερική οικιακή βοηθός, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις κατοικίες όπου εργαζόταν, αφαιρώντας συστηματικά, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της χωρίς, ωστόσο, να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική ανακάλυψη σε όρος της Καλιφόρνια - Τα εκατοντάδες ηχεία και οι μύθοι της υπόγειας πόλης

20:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια

20:51LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα έδωσε μία «γεύση» στους θαυμαστές της από το γαμήλιο roadtrip στην Ιταλία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Reuters και Axios: Σήμερα αναμένεται συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η οικογένεια του 15χρονου ζητά διερεύνηση της υπόθεσης και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη με... Toy Story: «Στο άπειρο κι ακόμα παρά πέρα» - Πρώτος Έλληνας στο διάστημα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμό 100% αν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών

20:00ΥΓΕΙΑ

Πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε το 1 χιλιόμετρο ανάλογα με την ηλικία σας

19:58LIFESTYLE

STAR: Τα τέσσερα «όπλα» στη βραδινή ζώνη για την επόμενη χρονιά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 50χρονος αυτοπυρπολήθηκε και κατήγγειλε δολοφονική επίθεση για να ενοχοποιήσει την πρώην σύντροφό του

19:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Ποιο είναι το ιδανικό ύψος ανδρών για να παντρευτούν οι γυναίκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Θρήνος για τη σύζυγο γνωστού ποδοσφαιριστή - Πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει - Τι λέει για την Ελλάδα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της - Κοιμήθηκε μεθυσμένη, ξύπνησε μόνο με το εσώρουχό της

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή και δεύτερη μητέρα μετά τον τοκετό στη Λιβαδειά

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παραδόθηκε νεαρός για τη φονική συμπλοκή - Αναζητούνται άλλα εννέα άτομα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Καβγάδισαν, του πήρε το όπλο από τα χέρια κι άρχισε να τον πυροβολεί εξ επαφής - Βίντεο-ντοκουμέντο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου: Το τρίτο πρόσωπο που «δείχνει» ο 65χρονος – Το DNA στη σκανδάλη και η «σκούπα ρομπότ»

20:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να τον χτυπήσω, αλλά όχι να τον σκοτώσω» είπε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό αγοράκι 7 χρονών στις ΗΠΑ που είχε φτάσει 115 κιλά - Συνελήφθησαν οι γονείς για ανθρωποκτονία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί - Περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ