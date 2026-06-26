Αθήνα: Οικιακή βοηθός έκλεβε χρήματα και κοσμήματα από σπίτια

Snapshot Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός για κλοπές κοσμημάτων και χρημάτων από σπίτια στην Αθήνα και την Κηφισιά.

Η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών και την πρόσβασή της στα σπίτια για τις κλοπές.

Η δράση της ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλάμβανε συστηματικές κλοπές.

Ζητούσε μονοήμερη άδεια από την εργασία της και δεν επέστρεφε, κρατώντας τα κλοπιμαία.

Η 29χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή της στη Νέα Ερυθραία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μίας 29χρονης, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν ως εσωτερική οικιακή βοηθός, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις κατοικίες όπου εργαζόταν, αφαιρώντας συστηματικά, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της χωρίς, ωστόσο, να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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