Αργυρούπολη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 46χρονο και διέφυγαν με αμάξι - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Snapshot Ένας 46χρονος άνδρας στην Αργυρούπολη πυροβολήθηκε διαμπερώς στον ώμο τα ξημερώματα της Δευτέρας 31/8.

Ο τραυματίας δήλωσε ότι πυροβολήθηκε από αγνώστους που προσπάθησαν να τον βάλουν σε αυτοκίνητο και πυροβόλησαν όταν αντιστάθηκε.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο και το θύμα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 46χρονος είναι ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση και το περιστατικό ερευνάται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού από πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31/8, στην Αργυρούπολη, με θύμα έναν 46χρονο.

Όλα έγιναν γνωστά όταν ο άνδρας προσήλθε στο Τζάνειο Νοσοκομείο λίγο μετά τις 01:30 το πρωί φέροντας διαμπερές τραύμα στον ώμο, το οποίο ο ίδιος δήλωσε ότι προέκυψε από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας κινούνταν επί της οδού Γραβιάς στην Αργυρούπολη, όταν σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα, τα οποία προσπάθησαν να τον βάλουν μέσα. Ο ίδιος αντιστάθηκε προκαλώντας την αντίδραση των δραστών, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια διέφυγαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο παραμένει σε νοσηλεία.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα.

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