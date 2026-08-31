Αργυρούπολη: Άγνωστοι πυροβόλησαν 46χρονο και διέφυγαν με αμάξι - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ο άνδρας έφερε διαμπερές τραύμα στον ώμο
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- Ένας 46χρονος άνδρας στην Αργυρούπολη πυροβολήθηκε διαμπερώς στον ώμο τα ξημερώματα της Δευτέρας 31/8.
- Ο τραυματίας δήλωσε ότι πυροβολήθηκε από αγνώστους που προσπάθησαν να τον βάλουν σε αυτοκίνητο και πυροβόλησαν όταν αντιστάθηκε.
- Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο και το θύμα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
- Ο 46χρονος είναι ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση και το περιστατικό ερευνάται από τις αρχές.
Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού από πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 31/8, στην Αργυρούπολη, με θύμα έναν 46χρονο.
Όλα έγιναν γνωστά όταν ο άνδρας προσήλθε στο Τζάνειο Νοσοκομείο λίγο μετά τις 01:30 το πρωί φέροντας διαμπερές τραύμα στον ώμο, το οποίο ο ίδιος δήλωσε ότι προέκυψε από πυροβόλο όπλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας κινούνταν επί της οδού Γραβιάς στην Αργυρούπολη, όταν σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα, τα οποία προσπάθησαν να τον βάλουν μέσα. Ο ίδιος αντιστάθηκε προκαλώντας την αντίδραση των δραστών, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια διέφυγαν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο παραμένει σε νοσηλεία.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα.