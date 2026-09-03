Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για αρπαγή και βιασμό της 15χρονης

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το προσεχές Σάββατο έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση αρπαγής και βιασμού ανηλίκου κατά συναυτουργία στο Αγρίνιο.

Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων ζήτησαν χρόνο προκειμένου να ενημερωθούν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, με αποτέλεσμα οι απολογίες τους να μετατεθούν για το Σάββατο.

Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τον εντοπισμό της ανήλικης από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε οικία 31χρονου άνδρα στο Αγρίνιο, όπου και βρήκαν την ανήλικη.

Μετά τον εντοπισμό της, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου, ενώ παράλληλα συνέλεξαν ευρήματα από το εσωτερικό της κατοικίας.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα πρόκειται να αποσταλούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της έρευνας.

Στη συνέχεια ακολούθησε και η σύλληψη του δεύτερου ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας στην οικία του οποίου εντοπίστηκε η ανήλικη υποστήριξε ότι εκείνη είχε μεταβεί στο σπίτι με τη θέλησή της και ότι υπήρξε συναίνεση.

Η ανήλικη θα εξεταστεί από παιδοψυχίατρο

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από πραγματογνώμονα παιδοψυχίατρο που έχει οριστεί για την υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται πλέον να βρεθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών το προσεχές Σάββατο, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.