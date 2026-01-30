Στο εδώλιο ξανά 56χρονος από την Κω για αδικήματα σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ξανά 56χρονος από την Κω ο οποίος αντιμετωπίζει δύο αδικήματα που έχουν να κάνουν με γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του.

Ο 56χρονος πρωτόδικα είχε αθωωθεί, ωστόσο την ερχόμενη Δευτέρα (2/2) θα δικαστεί ξανά από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, μετά από έφεση που έχει ασκήσει για την υπόθεση, ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, ο 56χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα:

της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,

που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση,

που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και

που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 56χρονος στις 6 Νοεμβρίου 2023, είχε δικαστεί σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, το οποίο και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες κρίνοντάς τον αθώο.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και έτσι η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί εκ νέου από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, στις 2 Φεβρουαρίου.

Τα δύο πρώτα αδικήματα φέρονται να είχαν τελεστεί από τον κατηγορούμενο τον Ιούλιο του 2017, στο τέλος του καλοκαιριού του 2018, στις αρχές Ιουλίου 2019 καθώς επίσης και κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου 2019 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Όσον αφορά το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής φέρεται να τελέστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο κατηγορούνταν ότι απείλησε τη σύντροφό του, με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι, ότι θα την σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος ενώπιων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου τον Νοέμβριο του 2023, αναφέρθηκε στη γνωριμία και εν συνεχεία στη σχέση που σύναψε με την πρώην σύντροφό του, η οποία είχε ισχυριστεί ότι από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισε να τον ζηλεύει παράφορα. Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και μάρτυρας στην υπόθεση, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά που φέρονται να έχουν τελεστεί από την πρώην σύντροφο. Μάλιστα, ερωτηθείς από το δικαστήριο για τους λόγους που ώθησαν την πρώην σύντροφό του να προβεί σε μία τέτοια καταγγελία σε βάρος του, ο 56χρονος είχε πει ότι το έκανε για λόγους εκδίκησης, ενώ είχε κάνει γνωστό πως ακόμη και μετά την καταγγελία η σχέσεις του με το ανήλικο κορίτσι ήταν πολύ καλές.

Με πληροφορίες από rodiaki.gr

