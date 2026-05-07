Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Snapshot Η μητέρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξης και ο πατέρας σε 12 για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του βρέφους τους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά και δεν χορήγησε αναστολή στην έφεσή τους.

Ο εισαγγελέας τόνισε την επανειλημμένη κακοποίηση και την έλλειψη μεταμέλειας των γονέων, επισημαίνοντας τις σοβαρές μακροχρόνιες βλάβες στο βρέφος.

Ο πατέρας έχει προηγούμενη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία και είχε χάσει την επιμέλεια άλλου παιδιού το 2016.

Το βρέφος κακοποιούνταν από Δεκέμβριο 2022 μέχρι Φεβρουάριο 2023, με παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών και αστυνομίας να οδηγήσει στη νοσηλεία και τελικά απομάκρυνση της μητέρας.

Τρίτη και φαρμακερή για πρώην ζευγάρι από το Καρπενήσι που κατηγορούνταν για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης - από κοινού, κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση - σε βάρος του μόλις λίγων ημερών βρέφους τους, από τον Δεκέμβριο του 2022 και μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας εκδίκασε σήμερα, μετά από δύο αναβολές, την υπόθεση. Οι γονείς του βρέφους κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι με την έδρα να τους επιφυλάσσει βαριές καμπάνες, απορρίπτοντας όλα τα ελαφρυντικά.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε βάρος της 43χρονης μητέρας επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών (μειοψηφούντων δύο ενόρκων που ζήτησαν μικρότερη ποινή) ενώ σε βάρος του 47χρονου πατέρα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών (μειοψηφούσας μιας τακτικής δικαστού που ζήτησε 13 χρόνια).

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έπειτα από αξιολόγηση όλων των πτυχών της υπόθεση ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους και έδειξε το δρόμο για τη φυλακή. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι γονείς ήταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Καταπέλτης όμως ήταν και ο Εισαγγελέας της έδρας που πρότεινε 15 και 14 χρόνια αντίστοιχα, αναλύοντας την επανειλημμένη κακοποιητική συμπεριφορά του ζεύγους και υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός της παραδοχής τους ότι υπήρξαν ανίκανοι γονείς, δεν αποτελεί συγχωροχάρτι! Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν έδειξαν καμία μεταμέλεια ή ενδιαφέρον για την τύχη του βρέφους το οποίο έχει σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο διά βίου και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας έχει ακόμη μία καταδίκη σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος άλλου παιδιού του (γεννημένο το 2015), ενώ με την πρώην σύζυγό του είχαν χάσει και την επιμέλειά του το 2016.

Η ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το άτυχο βρέφος που γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022, άρχισε να κακοποιείται από κοινού από τους δύο γονείς του, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 όταν η παιδίατρος που το εξέτασε, κατόπιν επικοινωνίας με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρπενησίου, διαπίστωσε ότι το βρέφος παρουσίαζε αύξηση στην περίμετρο του κεφαλιού του.

Μετά από περιπέτειες και ενώ το χωρισμένο - ήδη - ζευγάρι είχε αρνηθεί αρχικά τη διακομιδή του μωρού τους σε δημόσιο Νοσοκομείο, τελικά με την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, διακομίσθηκε για νοσηλεία σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, συνοδεία της μητέρας του. Στο διάστημα που παρέμεινε εκείνη δίπλα του, κατηγορείται ότι του προκάλεσε εκ νέου σωματικές κακώσεις, μέχρι που διατάχτηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας η αυθημερόν απομάκρυνσή της από αυτό.

