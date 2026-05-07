Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Η υπόθεση εκδικάστηκε μετά από δύο αναβολές – Η μητέρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξης και ο πατέρας σε 12

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας
Unsplash
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μητέρα καταδικάστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξης και ο πατέρας σε 12 για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του βρέφους τους.
  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά και δεν χορήγησε αναστολή στην έφεσή τους.
  • Ο εισαγγελέας τόνισε την επανειλημμένη κακοποίηση και την έλλειψη μεταμέλειας των γονέων, επισημαίνοντας τις σοβαρές μακροχρόνιες βλάβες στο βρέφος.
  • Ο πατέρας έχει προηγούμενη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία και είχε χάσει την επιμέλεια άλλου παιδιού το 2016.
  • Το βρέφος κακοποιούνταν από Δεκέμβριο 2022 μέχρι Φεβρουάριο 2023, με παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών και αστυνομίας να οδηγήσει στη νοσηλεία και τελικά απομάκρυνση της μητέρας.
Snapshot powered by AI

Τρίτη και φαρμακερή για πρώην ζευγάρι από το Καρπενήσι που κατηγορούνταν για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης - από κοινού, κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση - σε βάρος του μόλις λίγων ημερών βρέφους τους, από τον Δεκέμβριο του 2022 και μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας εκδίκασε σήμερα, μετά από δύο αναβολές, την υπόθεση. Οι γονείς του βρέφους κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι με την έδρα να τους επιφυλάσσει βαριές καμπάνες, απορρίπτοντας όλα τα ελαφρυντικά.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε βάρος της 43χρονης μητέρας επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών (μειοψηφούντων δύο ενόρκων που ζήτησαν μικρότερη ποινή) ενώ σε βάρος του 47χρονου πατέρα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών (μειοψηφούσας μιας τακτικής δικαστού που ζήτησε 13 χρόνια).

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έπειτα από αξιολόγηση όλων των πτυχών της υπόθεση ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους και έδειξε το δρόμο για τη φυλακή. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι γονείς ήταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Καταπέλτης όμως ήταν και ο Εισαγγελέας της έδρας που πρότεινε 15 και 14 χρόνια αντίστοιχα, αναλύοντας την επανειλημμένη κακοποιητική συμπεριφορά του ζεύγους και υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός της παραδοχής τους ότι υπήρξαν ανίκανοι γονείς, δεν αποτελεί συγχωροχάρτι! Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν έδειξαν καμία μεταμέλεια ή ενδιαφέρον για την τύχη του βρέφους το οποίο έχει σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο διά βίου και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας έχει ακόμη μία καταδίκη σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος άλλου παιδιού του (γεννημένο το 2015), ενώ με την πρώην σύζυγό του είχαν χάσει και την επιμέλειά του το 2016.

Η ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το άτυχο βρέφος που γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022, άρχισε να κακοποιείται από κοινού από τους δύο γονείς του, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 όταν η παιδίατρος που το εξέτασε, κατόπιν επικοινωνίας με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρπενησίου, διαπίστωσε ότι το βρέφος παρουσίαζε αύξηση στην περίμετρο του κεφαλιού του.

Μετά από περιπέτειες και ενώ το χωρισμένο - ήδη - ζευγάρι είχε αρνηθεί αρχικά τη διακομιδή του μωρού τους σε δημόσιο Νοσοκομείο, τελικά με την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, διακομίσθηκε για νοσηλεία σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, συνοδεία της μητέρας του. Στο διάστημα που παρέμεινε εκείνη δίπλα του, κατηγορείται ότι του προκάλεσε εκ νέου σωματικές κακώσεις, μέχρι που διατάχτηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας η αυθημερόν απομάκρυνσή της από αυτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί -Δορυφορικές εικόνες

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Έστησαν δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, τα αιτήματα

14:17LIFESTYLE

Στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

14:11ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι ισχύει - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:00ΥΓΕΙΑ

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε βάρος 28χρονου Τούρκου– Κατηγορούνται 3 συμπατριώτες του

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: 40χρονη δρομέας πέθανε αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια υπερμαραθωνίου 402 χιλιομέτρων

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Κοβέσι είναι πολιτικός! Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές»: Τα παράπονα των βουλευτών της ΝΔ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με πατίνι -Διακομίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι - Βίντεο-ντοκουμέντο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ