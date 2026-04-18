Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

Σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται: Η Κυριακή του Θωμά (Αντιπάσχα), η μνήμη του Αγίου Συμεών του Αδελφοθέου, επισκόπου Ιεροσολύμων

Newsbomb

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'

Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα έχουν γιορτή οι

  • Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ, Θωμάς, Τομ, Θωμαή

Ο Απόστολος Θωμάς

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος πίστεψε στην Ανάσταση του Χριστού. «μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες».


Ο Θωμάς ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού Χριστού. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και, όπως και άλλοι μαθητές, ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Εγκατέλειψε το επάγγελμά του και ακολούθησε το Χριστό, όταν εκείνος του το ζήτησε.

Ήταν από τους ένθερμους μαθητές, όμως κατά την πρώτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές, μετά την Ανάσταση, ο Θωμάς απουσίαζε. Δίσταζε έτσι να πιστέψει. Πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, μόνον όταν ψηλάφισε στα χέρια Του τα σημάδια της Σταύρωσης, στη δεύτερη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές.

Μετά την Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Θωμάς ακολούθησε το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»,όπως και οι υπόλοιποι απόστολοι, και ταξίδεψε σε μακρινούς τόπους μεταφέροντας τον Θείο Λόγο. Κατά τη χριστιανική παράδοση, μετά από Θεία Παρέμβαση ταξίδεψε ως την Ινδία, όπου ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο.

Κατόπιν ταξίδεψε ανατολικότερα, όπου βασίλευε κάποιος με το όνομα Μίσδιος. Εκεί ο Θωμάς συνέχισε την ιεραποστολή, όταν βάπτισε όμως τη γυναίκα και τα παιδιά του Μίσδιου, εκείνος οργίστηκε και έδωσε εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Το σώμα του έθαψαν οι Χριστιανοί της περιοχής και κατά την παράδοση στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά και στις 6 Οκτωβρίου.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

