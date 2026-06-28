Εορτολόγιο 28 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ανάργυρος, Ανάργυρη

Οσιοι Σέργιος και Γερμανός κτήτορες Μονής Βαλαάμ

Θεωρούνται οι ιδρυτές και οι πρώτοι μοναχοί της γνωστής Μονής Βαλαάμ (Valaam), που βρίσκεται στο ομώνυμο αρχιπέλαγος της λίμνης Λατόγκα, στη σημερινή Καρελία της Ρωσίας. Οι σημαντικές αυτές προσωπικότητες στερούνται πολλών πληροφοριών για τον βίο τους, επειδή το αρχείο της Μονής τους κάηκε μετά από επιδρομή των Σουηδών. Η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρει ότι ο Σέργιος πιθανολογείται ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, από το Βυζάντιο ή το Αγιον Ορος, και ότι έφτασε στη βόρεια Ρωσία περί το 992 για να εκχριστιανίσει τα παγανιστικά φύλα της περιοχής, ο δε Γερμανός ήταν ο άμεσος συνεργάτης και διάδοχός του στη Μονή, με πιθανή καταγωγή από την Καρελία. Αλλες πηγές, ωστόσο, τοποθετούν την άφιξή τους στο νησί το 1329, με την κοίμησή τους να χρονολογείται γύρω στο 1353.

Οι δύο ασκητές επέλεξαν ως τόπο για την ίδρυση της αφιερωμένης στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Μονής το απομονωμένο νησί Βαλαάμ. Από αρχική μικρή αδελφότητα εξελίχθηκε σε μεγάλο και ξακουστό μοναστήρι, προσελκύοντας πολλούς μοναχούς και ακόμη περισσότερους προσκυνητές, γι’ αυτό και είναι γνωστό και ως το «Αγιο Ορος του Βορρά». Σημαντικό ήταν το έργο τους στον εκχριστιανισμό των λαών της Καρελίας και της Φινλανδίας, ενώ δεν παρέλειψαν να ακολουθήσουν ένα αυστηρό κοινοβιακό σύστημα με συνεχή προσευχή και εγκράτεια. Τα λείψανά τους βρίσκονται σε κρύπτη του καθολικού της Μονής τους.