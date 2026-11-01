Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

Σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Μάνος Χατζηγιάννης

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά
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  • Στις 1 Νοεμβρίου γιορτάζονται οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, καθώς και οι Άγιοι Δαβίδ και Διονύσιος.
  • Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν αδελφοί ιατροί που θεράπευαν δωρεάν τους ασθενείς, γι’ αυτό ονομάστηκαν Ανάργυροι.
  • Η μητέρα τους, Θεοδότη, τους ανέθρεψε χριστιανικά μετά το θάνατο του πατέρα τους.
  • Οι Άγιοι απέδιδαν κάθε τιμή και δόξα στο Θεό και πέθαναν ειρηνικά στην περιοχή Φερεμά.
  • Το απολυτίκιο τους αναφέρεται στην ευχή για δωρεάν θεραπεία και βοήθεια προς τους πιστούς.
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Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

  • Κοσμάς,
  • Δαμιανός, Δαμιανή,
  • Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα,
  • Δαβίδ, Δαυίδ,
  • Διόνυσος.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων.

Όταν η μητέρα τους Θεοδότη, έμεινε χήρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθεια της στη χριστιανική ανατροφή των δυο παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι’ αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί, δε δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν: «Όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς, ανήκει στο Θεό μας, στους αιώνες των αιώνων».

Έτσι ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ δ'.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

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