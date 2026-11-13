Μητροπολίτης Σιατίστης: «Καταστρέφουμε τον τόπο μας όταν κοιτάμε μόνο την τσέπη μας»

Snapshot Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος καταδίκασε την αισχροκέρδεια στα ενοίκια και κάλεσε τους ιδιοκτήτες να προσφέρουν προσιτές τιμές σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.

Τόνισε την ανάγκη η χριστιανική πίστη να εκφράζεται με έμπρακτη αλληλεγγύη και υποστήριξη των αδυνάτων, πέρα από την οικονομική προσφορά στην Εκκλησία.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες των πολύτεκνων οικογενειών και πρότεινε την αναβίωση της αλληλοβοήθειας σε τοπικό επίπεδο για τη στήριξή τους.

Έκανε αυστηρή κριτική στις πιέσεις προς τις γυναίκες να πραγματοποιήσουν εκτρώσεις και ζήτησε στήριξη για όσες επιθυμούν να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη τους.

Κάλεσε τους πιστούς να υποστηρίζουν τις οικογένειες με μικρά παιδιά στους ναούς, αντιμετωπίζοντας την παρουσία τους ως ευλογία και όχι ενόχληση. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαιτούν υπέρογκα ενοίκια, ακόμη και από οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, έστειλε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος, στη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο των «Συνάξεων της Δευτέρας».

Ο Ιεράρχης αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, στη δυσκολία εξεύρεσης προσιτής κατοικίας, αλλά και στην ανάγκη να πάψει το οικονομικό συμφέρον να υπερισχύει της ανθρώπινης ανάγκης.

Με αφορμή πραγματικές καταστάσεις που, όπως περιέγραψε, συναντά στην καθημερινότητά του, κάλεσε τους πιστούς να αναλογιστούν κατά πόσο η χριστιανική τους πίστη αντανακλάται στη συμπεριφορά τους απέναντι στους συνανθρώπους τους.

«Γιατί να μη ζητήσει 300 ευρώ αντί για 700;»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μητροπολίτης στο στεγαστικό πρόβλημα, περιγράφοντας την περίπτωση μιας εξαμελούς οικογένειας που αναγκάζεται να ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με τους ηλικιωμένους παππούδες.

Η οικογένεια έχει τέσσερα παιδιά, ενώ εργάζεται μόνο ο πατέρας. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη φροντίδα των ηλικιωμένων μελών της και προσπαθεί να βρει ένα μεγαλύτερο σπίτι, χωρίς όμως να μπορεί να ανταποκριθεί στα ενοίκια της αγοράς, τα οποία ξεκινούν από τα 700 ευρώ.

Με αφορμή αυτή την περίπτωση, ο Ιεράρχης απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν ένα σπίτι με χαμηλότερο μίσθωμα, θέτοντας το ερώτημα γιατί να μη διευκολύνουν μια οικογένεια ζητώντας 300 αντί για 700 ευρώ.

«Εμείς καταστρέφουμε μόνοι μας τον τόπο μας, όταν κοιτάμε μόνο την τσέπη μας», υπογράμμισε, ασκώντας κριτική στη νοοτροπία που τοποθετεί το προσωπικό οικονομικό όφελος πάνω από την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ανάλογες επισημάνσεις έκανε και για τα επαγγελματικά ακίνητα, αναφερόμενος σε μικρούς επιχειρηματίες που δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους εξαιτίας των υψηλών ενοικίων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε την περίπτωση ενός μικρού καταστήματος με μηνιαία έσοδα που μετά βίας φτάνουν τα 500 ευρώ, την ώρα που το ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται στα 1.200 ευρώ.

Ο Μητροπολίτης αναρωτήθηκε πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καλύψει μια τέτοια υποχρέωση, όταν την ίδια στιγμή καλείται να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένειά του ή να αντιμετωπίσει σοβαρές προσωπικές δυσκολίες.

«Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο όσα δίνουμε στην Εκκλησία»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης συνέδεσε την κοινωνική ευαισθησία με την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας, επισημαίνοντας ότι η πίστη δεν μπορεί να εξαντλείται στην παρουσία στον ναό ή στην προσφορά χρημάτων.

Όπως εξήγησε, η ελεημοσύνη αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις στήριξης προς εκείνους που έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην αντίφαση που παρατηρείται όταν ένας άνθρωπος εμφανίζεται ιδιαίτερα ευσεβής κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά στην καθημερινότητά του παραμένει αδιάφορος απέναντι στις δυσκολίες των άλλων.

Κατά τον Ιεράρχη, η ενότητα που εκφράζεται μέσα στην Εκκλησία οφείλει να συνεχίζεται και έξω από αυτήν, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Η έκκληση για μεγαλύτερη στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες

Πέρα από το ζήτημα της στέγασης, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στα καθημερινά προβλήματα των οικογενειών με πολλά παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς.

Όπως σημείωσε, σε αρκετές περιπτώσεις η προσπάθεια ενός δεύτερου γονέα να εργαστεί συνοδεύεται από αυξημένα έξοδα για τη φύλαξη των παιδιών, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος του επιπλέον εισοδήματος να καταλήγει στην κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση, αλλά και στην αναβίωση της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στην ίδια γειτονιά.

Έφερε ως παραδείγματα τη βοήθεια στη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, την υποστήριξη στη μελέτη τους ή ακόμη και την προσωρινή φύλαξη ενός μικρού παιδιού, όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες στις οποίες ο ένας γονέας εργάζεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του, είτε σε κάποιο νησί είτε στο εξωτερικό, αφήνοντας τον άλλον να επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος της ανατροφής των παιδιών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως τόνισε, ακόμη και μια μικρή πράξη ενδιαφέροντος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Ένα μαγειρεμένο φαγητό, η βοήθεια με τα ψώνια ή λίγος χρόνος συντροφιάς μπορούν να ανακουφίσουν έναν άνθρωπο που σηκώνει μόνος του τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η τοποθέτηση για τις εκτρώσεις και τις πιέσεις προς τις γυναίκες

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκτρώσεων, εκφράζοντας τη θέση της Εκκλησίας και ασκώντας έντονη κριτική σε συγγενικά πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, πιέζουν γυναίκες να διακόψουν μια εγκυμοσύνη.

Ο Ιεράρχης περιέγραψε περιπτώσεις γυναικών και οικογενειών που προσφεύγουν στην Εκκλησία αναζητώντας στήριξη για τη συνέχιση μιας εγκυμοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δέχονται πιέσεις από το περιβάλλον τους λόγω του φόβου της κοινωνικής κατακραυγής.

«Αυτός ο οποίος προτείνει σ’ έναν άνθρωπο να σκοτώσει το παιδί είναι ηθικός αυτουργός σε φόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας την αυστηρή θρησκευτική του θέση απέναντι στην άμβλωση.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και την πρόβλεψη περί εικοσαετούς ακοινωνησίας, επισημαίνοντας τη σημασία που αποδίδει η εκκλησιαστική παράδοση στη μετάνοια.

Ο Μητροπολίτης κάλεσε τους συγγενείς να στέκονται δίπλα στις γυναίκες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη τους, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια αντί να τις πιέζουν να λάβουν μια απόφαση αντίθετη με τη θέλησή τους.

«Να χαίρεστε που βλέπετε παιδιά στην εκκλησία»

Ξεχωριστό μέρος της παρέμβασής του αφιέρωσε ο Μητροπολίτης στη στάση ορισμένων πιστών απέναντι στις οικογένειες που προσέρχονται στους ναούς με μικρά παιδιά.

Ο ίδιος ζήτησε να σταματήσουν οι παρατηρήσεις προς τους γονείς όταν τα παιδιά κλαίνε, κινούνται ή κάνουν θόρυβο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια μητέρα όταν βρίσκεται στην εκκλησία με δύο ή τρία μικρά παιδιά, υπογράμμισε ότι οι υπόλοιποι πιστοί θα ήταν προτιμότερο να προσφέρουν βοήθεια, αντί να της ζητούν να απομακρυνθεί.

Μάλιστα, πρότεινε απλές κινήσεις, όπως το να κρατήσει κάποιος για λίγο ένα μωρό ή να βοηθήσει στην επίβλεψη ενός μεγαλύτερου παιδιού, εφόσον υπάρχει η σχετική συνεννόηση με τον γονέα.

Σύμφωνα με τον Ιεράρχη, οι παρατηρήσεις δεν έχουν θέση κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ενώ οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη μπορεί να γίνει με διακριτικότητα μετά την ολοκλήρωσή της.

Για να ενισχύσει το μήνυμά του, ο Μητροπολίτης μοιράστηκε μια χαρακτηριστική ανάμνηση από συλλείτουργο με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα.

Όπως αφηγήθηκε, κατά τη διάρκεια του κηρύγματος ένας πιστός ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και ζήτησε να απομακρυνθούν, προκειμένου να μπορεί να παρακολουθήσει την ομιλία.

Τότε ο μακαριστός Μητροπολίτης διέκοψε το κήρυγμά του και υπερασπίστηκε την παρουσία τους, υπενθυμίζοντας ότι σε ορισμένες ενορίες της Κόνιτσας ήταν τόσο λίγα τα παιδιά, ώστε οι πιστοί δυσκολεύονταν να συναντήσουν έστω και ένα μέσα στον ναό.

Με αφορμή εκείνο το περιστατικό, ο Σιατίστης Αθανάσιος κάλεσε τους πιστούς να αντιμετωπίζουν την παρουσία των παιδιών ως ευλογία και όχι ως ενόχληση.

Μέσα από το σύνολο της παρέμβασής του, ο Ιεράρχης επιχείρησε να αναδείξει την ανάγκη η πίστη να συνοδεύεται από έμπρακτη αγάπη και κοινωνική ευθύνη, με την αλληλεγγύη να ξεκινά από τις πιο απλές πράξεις της καθημερινότητας.

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