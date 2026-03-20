ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για 123 προσλήψεις στο ΕΑΠ
Στη δημοσιότητα οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων
Τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 2Κ/2025 για την κάλυψη 123 θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
- Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
- Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.
Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
