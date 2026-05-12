Θρίλερ με το eBay: Όχι στην πρόταση $56 δισ. της GameStop και στο βάθος επιθετική εξαγορά

Ο Ryan Cohen σχεδιάζει να εφαρμόσει περικοπές δαπανών και να αξιοποιήσει τα καταστήματα της GameStop για να ενισχύσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του eBay.

Η eBay απέρριψε την Τρίτη μια φιλόδοξη προσφορά εξαγοράς ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πολύ μικρότερη GameStop, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόπειρα επιθετικής εξαγοράς του διαδικτυακού γίγαντα, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, την προηγούμενη εβδομάδα διαμήνυσε πως είναι πρόθυμος να συνομιλήσει απευθείας με τους μετόχους της eBay.

Αναλυτές και επενδυτές εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το αν θα ολοκληρωθεί η προσφορά, η οποία προβλέπει πληρωμή κατά το ήμισυ σε μετρητά και κατά το ήμισυ σε μετοχές, από την ιστοσελίδα πώλησης βιντεοπαιχνιδιών αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μια εταιρεία της οποίας η χρηματιστηριακή αξία είναι σχεδόν τετραπλάσια της δικής του. Η μετοχή της eBay διαπραγματεύεται 20 δολάρια κάτω από την τιμή προσφοράς των 125 δολαρίων ανά μετοχή.

Ενοχλημένοι οι επενδυτές

Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης προκαλέσει την ενόχληση ορισμένων επενδυτών της GameStop. Μετά την υποβολή της προσφοράς, ο Michael Burry, γνωστός από την ταινία «The Big Short», πούλησε όλες τις μετοχές του στην εταιρεία.

Χαρακτηρίζοντας τη στρατηγική της συναλλαγής «πεζοδρομιακή», ο Burry, ο οποίος κάποτε είχε παρομοιάσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της GameStop, Ryan Cohen, με τον Warren Buffett, προειδοποίησε για το βάρος του χρέους και τη διάλυση της μετοχικής συμμετοχής.

Ο Cohen στοχεύει να εφαρμόσει το σχέδιο περικοπής δαπανών που εφάρμοσε στη GameStop για να ενισχύσει την κερδοφορία του eBay, αξιοποιώντας παράλληλα τα περίπου 1.600 καταστήματα της GameStop στις ΗΠΑ ως φυσικό δίκτυο, ώστε το eBay να καταστεί πιο ανταγωνιστικό έναντι της Amazon.