ΔΥΠΑ 1/2024: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών (ΠΕ)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ 1/2024: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών (ΠΕ)
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  • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στην ΔΥΠΑ.
  • Η παράταση αφορά τις ειδικότητες ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων.
  • Η νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ είναι από 2 Ιουλίου 2026, ώρα 8:00, έως 7 Ιουλίου 2026, ώρα 14:00.
  • Η παράταση δόθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στον ιστότοπο υποδοχής των ενστάσεων.
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Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.dypa.gov.gr), αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν.5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες:

  • ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
  • ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών / ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

ορίζεται, λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων, νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

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ΔΥΠΑ 1/2024: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών (ΠΕ)

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