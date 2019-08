Προκαλεί ξανά η Άγκυρα: «Μη μας δοκιμάζετε, θα υπάρξει επανάληψη του ‘74»

Στο σημερινό μήνυμά του για τη «νίκη κατά των Ελλήνων», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να χαλάσει όλες τις παγίδες που στήθηκαν εναντίον της χώρας, τόσο στη Συρία και στο Ιράκ όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οπωσδήποτε δεν θα επιτρέψουμε τον σφετερισμό των δικαιωμάτων του έθνους μας και των Τ/κ”, προσθέτοντας ότι “το έθνος μας, όπως και χθες έτσι και σήμερα, είναι έτοιμο να επιδείξει την ίδια θυσία και θάρρος για την ανεξαρτησία και το μέλλον της πατρίδας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε «στους Τούρκους που ζουν στην Τουρκία, την “τδβκ” και σε κάθε γωνιά της γης».

Ακάρ: Είμαστε στο ίδιο σημείο που βρισκόμασταν και το ‘74

Σε προκλητικό τόνο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της χώρας, ο οποίος υποστήριξε πως:

«Είμαστε στο ίδιο σημείο που βρισκόμασταν το 1974 στην Κύπρο. Ό,τι χρειάστηκε να γίνει εκείνη την ημέρα, κανείς να μην αμφιβάλλει ότι δεν θα γίνει το ίδιο σε παρόμοια κατάσταση σήμερα».

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αποφασιστικότητα της Τουρκίας για συνέχιση των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο.

«Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας εδώ, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, το έχουμε δηλώσει σε όλον τον κόσμο.

Κανείς να μη δοκιμάσει τη δύναμη και την ισχύ μας, κανείς να μην κάνει λάθος λογαριασμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε δε, ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι να «εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε, παράλληλα, πως αισθάνεται μεγάλη χαρά με αφορμή την 97η χρονιά της Νίκης της 30ης Αυγούστου και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο Ακάρ μίλησε για τις επιτυχίες που σημείωσε ο τουρκικός στρατός υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και είπε ότι ο τουρκικός στρατός στις 26 Αυγούστου το πρωί υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο Άφιον νίκησε τα εχθρικά στρατεύματα στις 30 Αυγούστου.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο τουρκικός στρατός ως αποτελεσματικός, αποτρεπτικός και σεβαστός στρατός θα συνεχίσει να συμβάλει στην ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.

Νέα παράνομη Navtex για γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η Τουρκία εξέδωσε νέα παράνομη Navtex, ανακοινώνοντας παράνομη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως γράφει η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», η Navtex της Άγκυρας αφορά το πλοίο γεωτρύπανο «Πορθητής» (Fatih) και τίθεται σε ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Το γεωτρύπανο αναμένεται να μετακινηθεί περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικάτου σημείου που βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα, η γεώτρηση προβλέπεται ότι θα διαρκέσει από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0948/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-08-2019 20:37)

TURNHOS N/W : 0948/19

MEDITERRENEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 04 SEP – 01 NOV 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N – 031 29.25 E

34 55.33 N – 031 31.68 E

34 53.33 N – 031 31.72 E

34 53.30 N – 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.

