Κωδικός: Πολιορκία και ναυτικός αποκλεισμός του Καστελόριζου

Το σατανικό σχέδιο πολιορκίας του Καστελόριζου που επεξεργάζονται οι Τούρκοι

Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μια κίνηση υψηλού συμβολισμού την οποία ενδέχεται να εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι για το γνωστό επικοινωνιακό σόου του τσαμπουκά.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Είναι γνωστό ότι η επήρεια της ΑΟΖ του Καστελόριζου χαλάει τα σχέδια του σουλτάνου για διαμοιρασμό του Αιγαίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται ήδη σε κόκκινο συναγερμό αφού είναι πιθανό το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να παρενοχλήσουν την συνοδεία της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για το ενδεχόμενο αυτό, από ελληνικής πλευράς έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Όμως η τουρκική επιθετικότητα δεν θα περιοριστεί σε αυτό.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας εξετάζουν ακόμα και το σενάριο πολιορκίας του Καστελόριζου χωρίς να ανοίξουν πυρ οι Τούρκοι.

Το εφιαλτικό σενάριο προβλέπει συγκέντρωση του τουρκικού στόλου περιμετρικά του νησιού, χωρίς να επιχειρηθεί πολεμική επίθεση.

Οι Τούρκοι θα περιμένουν απλά την πρώτη «τουφεκιά», από την πλευρά της Ελλάδας για να μπορέσουν στην συνέχεια να έχουν το άλλοθι του αμυνόμενου.

Η αντίδραση της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θαλάσσιου αποκλεισμού γύρω από το Καστελόριζο είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Σίγουρα θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά αφού οποιαδήποτε προσπάθεια αποτροπής θα θεωρηθεί εναρκτήριο λάκτισμα πολέμου.

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι αν επιχειρηθεί απόβαση και κατάληψη κάποιων από τις νησίδες του συμπλέγματος που δεν έχουν φρουρά, πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά: Άγιος Γεώργιος, Αγριέλαια, Μεγάλο Μαύρο Ποϊνί, Μικρό Μαύρο Ποϊνί, Πολύφαδος 1, Πολύφαδος 2, Ψωμί, Ψωραδιά και μερικά ακόμα δεν έχουν φρουρά.

Η Αθήνα προφανώς θα οχυρωθεί με κάποια αντι-navtex στα 6 ναυτικά μίλια χωρίς να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω...

Δεν θα πλέει έτσι κανένα πλοίο ούτε θα πετά κάποιο ιπτάμενο μέσο προς τα νησιά, αλλά υποτίθεται λόγω της ελληνικής NAVTEX και όχι της τουρκικής!

Οι Τούρκοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει διαμεσολάβηση από τις ΗΠΑ προκειμένου να επιβληθεί το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Να γίνει δηλαδή ότι έγινε και το 1996, no ships, no troops, no flags.

Το δόγμα θα παραλλαχθεί ως εξής: No fly, no ships, no troops και για αρκετό διάστημα η περιοχή γύρω από το Καστελόριζο θα είναι αποκλεισμένη χωρίς κανείς να κάνει την πρώτη κίνηση επίθεσης.

Το χρονικό εύρος του αποκλεισμού θα είναι προφανώς μεγάλο, αφού θα επιχειρηθεί να καμφθεί το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού λαού, ενισχύοντας τον φόβο για μια εκτός ελέγχου σκληρή πολεμική σύγκρουση.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα όσα ακούγονται για απόβαση των Τούρκων στο Καστελόριζο στερούνται λογικής βάσης.

Κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκτονικό εκ μέρους τους. Οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ καλά πως οιαδήποτε προσπάθεια κατάληψης νήσου θα οδηγήσει σε δριμεία επίθεση ανορθόδοξου πολέμου από την οποία θα ηττηθούν κατά κράτος.

Οι ελληνικές ειδικές δυνάμεις είναι από τις αρτιότερες στον κόσμο και είναι εθνικός στρατός με ότι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο...

