Πολεμική Αεροπορία: Επίσημη η πρόταση των ΗΠΑ για μαχητικά F-35 στην Ελλάδα 

Πολεμική Αεροπορία: Να βάλουν την Ελλάδα στο... κλειστό club των χωρών που θα διαθέτουν F-35 θέλουν οι ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να ανοίγει και επόσημα το δρόμο στη χώρα μας.

Στις 27/11 με αναλυτικό ρεπορτάζ στο Newsbomb.gr σας είχαμε ενημερώσει πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την απόκτηση του κορυφαίου μαχητικού 5ης γενιάς παγκοσμίως, του αμερικανικού F-35.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το θέμα απόκτησης των F-35 με συνέντευξή του στην Washington Post, την Πέμπτη (25/11), ενώ σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr και το Meeting Point με την Όλγα Τρέμη, ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος επεσήμανε πως η Ελλάδα θα πρέπει αργά ή γρήγορα να προχωρήσει στην απόκτηση ακόμα πιο σύγχρονων μαχητικών.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα να γίνει μία από τις χώρες της Δύσης που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους το κορυφαίων δυνατοτήτων «stealth» αεροσκάφος στον κόσμο», είχε διαμηνύσει προς τους Έλληνες δημοσιογράφους η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία, Lockheed Martin.

Θυμίζουμε πως όλα είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, σε μια κίνηση ύψιστης πολιτικής σημασίας, είχαν καταθέσει σχέδιο νόμου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία US - Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, δεν αναγνώριζε απλώς τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, αλλά προχωρούσε και σε σαφείς κινήσεις, όπως πχ τη στήριξη και αδειοδότηση της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 από την Ελλάδα.

Πλέον, το διακομματικό νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο εντάχθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πώληση των μαχητικών 5ης γενιάς στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα αξιωματούχοι του Πενταγώνου για να επιθεωρήσουν τις βάσεις που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το σύγχρονο μαχητικό, και βέβαια να βοηθήσουν την ελληνική πλευρά στη σύνταξη του επίσημου αιτήματος προς την Ουάσινγκτον για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Ακόμα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το αμερικανικό νομοσχέδιο προβλέπει την προμήθεια από το πλεονάζον αμυντικό υλικό στην Ελλάδα διαφόρων τύπων οχημάτων όπως προ ημερών που παραδόθηκαν τα πρώτα 44 Μ1 117 σε σύνολο 12000 θωρακισμένων οχημάτων. Στο προσεχές μέλλον πρόκειται να δούμε και άλλων τύπων αμερικανικά οχήματα, θωρακισμένα και μη να παρέχονται στην Ελλάδα ως πλεονάζον υλικό με συμβολικό τίμημα…

