Spiegel: «Η Ελλάδα θέλει να προσελκύσει αμυντικούς κολοσσούς με μηδενικό φόρο»

«Η Ελλάδα ανακάμπτει σταδιακά από την οικονομική κρίση, αλλά η ανάπτυξη εξαρτάται μέχρι στιγμής από μερικούς μονάχα τομείς», σημειώνεται σε ανάλυση του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

«Προκειμένου να διαφοροποιήσει τη βάση της, η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην προσέλκυση περισσότερων βιομηχανιών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τομέα της άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας της χώρας», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης, η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας υπέστη σημαντική μείωση, όπως επισημαίνεται. Ωστόσο, η κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει διεθνείς αμυντικές εταιρείες στη χώρα με μία φιλόδοξη φορολογική πρωτοβουλία.

Από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2026 και 2028 θα εξαιρούνται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος.

Αυτή η φορολογική απαλλαγή δεν αφορά μόνο τα παραδοσιακά αμυντικά έργα, όπως άρματα μάχης, drones ή συστήματα όπλων. Ακόμη κι άλλες βιομηχανίες, όπως η κατασκευή οχημάτων, η αεροναυπηγική, οι προμηθευτικές εταιρείες και η παραγωγή εξαρτημάτων –όπως και ελαστικών– θα επωφεληθούν επίσης από τη φοροαπαλλαγή, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Πέρα από αυτήν την εξαγγελία, εισάγονται και οι λεγόμενες «υπεραποσβέσεις». Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τα κόστη επένδυσης θα πιστώνονται δύο φορές, γεγονός που στην πράξη συνιστά πλήρη απαλλαγή από τη φορολογική επιβάρυνση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Τα εν λόγω κίνητρα ισχύουν, επίσης, για επενδύσεις σε συστήματα αεροπορίας, εξαρτήματα αεροσκαφών και μικρούς δορυφόρους.

Με αυτήν την κίνηση, η Αθήνα μετατρέπεται δυνητικά σε επενδυτικό προορισμό στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής εξοπλισμών. Μόλις τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, διατίθενται έως 150 δισ. ευρώ με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε χώρες – μέλη.

Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει μία αρχική κατανομή περίπου 787 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αυτός ο χρηματοδοτικός πόρος αναμένεται να παίξει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις στον τομέα.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα εφέτος ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 25 δισ. ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα τα επόμενα 12 χρόνια, κυρίως λόγω των εντάσεων με την Τουρκία, όπως υπογραμμίζεται ακόμη στην ανάλυση του Spiegel. Οι δύο χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν επανειλημμένα έλθει σε σύγκρουση για ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που έχει ωθήσει την Ελλάδα να δώσει προτεραιότητα στις αμυντικές επενδύσεις.

