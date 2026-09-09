Γιορτάζουν τον ξεριζωμό του ελληνισμού: Αναρτήσεις Ερντογάν και τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Σμύρνη

Snapshot Η τουρκική ηγεσία γιορτάζει την 104η επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης χαρακτηρίζοντας το γεγονός «απελευθέρωση» και στοχοποιώντας την Ελλάδα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το τουρκικό ΥΠΕΞ παρουσίασαν τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού ως νίκη του κεμαλικού εθνικού αγώνα, παραλείποντας τις σφαγές και καταστροφές του 1922.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ελλάδα για «συστηματικές σφαγές» και τακτικές «καμένης γης» κατά την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί την επέτειο ως κορύφωση ενός εγκλήματος, επισημαίνοντας την πυρπόληση της Σμύρνης, τις μαζικές εκτελέσεις και τον βίαιο ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.

Η τουρκική προπαγάνδα επιβεβαιώνει την άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει και να αναμετρηθεί με το ιστορικό παρελθόν της καταστροφής του 1922. Snapshot powered by AI

Τον αφανισμό και τον βίαιο ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού πανηγυρίζει ανοιχτά η Άγκυρα, μετατρέποντας τη μαύρη επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης σε προκλητική γιορτή «απελευθέρωσης από εχθρική κατοχή».

Σε προφανώς συντονισμένες παρεμβάσεις, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η τουρκική διπλωματία επιχείρησαν την 9η Σεπτεμβρίου να ξεπλύνουν τα ιστορικά γεγονότα του 1922, δοξάζοντας τις κεμαλικές δυνάμεις που αιματοκύλησαν την πόλη. «Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στο μήνυμά του, επιλέγοντας να παραγράψει πλήρως τη σφαγή που συνόδευσε την είσοδο του τουρκικού στρατού.

Ευθείες κατηγορίες και αναθεωρητισμός από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Λίγη ώρα πριν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε επιχειρήσει να μετατρέψει τον θύτη σε θύμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδεύεται από προπαγανδιστικό βίντεο στρατιωτικών παρελάσεων και επάρσεων σημαίας στη μαρτυρική προκυμαία, επιτέθηκε ευθέως στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, η Άγκυρα δεν ξεχνά τις «συστηματικές και προμελετημένες σφαγές κατά του άμαχου πληθυσμού» και τις τακτικές «καμένης γης» που αποδίδει στις ελληνικές δυνάμεις κατά την υποχώρησή τους.

Κι όμως, καμία επικοινωνιακή φιέστα δεν μπορεί να σβήσει την πραγματικότητα του Σεπτεμβρίου του 1922. Για τον ελληνισμό, η ημερομηνία αυτή συνιστά την κορύφωση ενός στυγερού εγκλήματος. Η πυρπόληση της πόλης, οι μαζικές εκτελέσεις και η βίαιη εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρογονικές τους εστίες παρουσιάζονται από την τουρκική εξουσία ως «θρίαμβος», επιβεβαιώνοντας την πάγια άρνηση της γείτονος να αναμετρηθεί με το ιστορικό της παρελθόν.

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