Απειλούν με πόλεμο Ελλάδα - Κύπρο οι Τούρκοι: Θα απαντήσουμε αν «κουνηθείτε» στην ανατολική Μεσόγειο

Και σα να μην έφτανε αυτό, σε νέο παραλήρημα εναντίον της χώρας μας επιδόθηκε και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο κ. Τσελίκ κατέστησε σαφές πως «οποιαδήποτε προσπάθεια της Ελλάδας να διευρύνει βαθμιαία τα χωρικά της ύδατα θα τύχουν ισχυρής απάντησης από την Τουρκία».

