Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ζήτησα βοήθεια, όχι ζητιανιά» - Οι ευχές και οι κατάρες που έστειλε

Μέσα από μία λεπτομερή ανάρτηση, στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, εκφράζει τα ανάμεικτα συναισθήματά της, προς όλους όσοι την έχουν επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.

Η ίδια στέλνει… ευχές και κατάρες σε εκείνους που την πλήγωσαν, ευχαριστίες σε όσους στάθηκαν πλάι της, κατηγορώ σε εκείνους που έφεραν τον πατέρα της στα πρόθυρα του θανάτου, ενώ δεν παραλείπει να προειδοποιήσει για μηνύσεις και αγωγές.

Τέλος αναφέρει πως αναμένεται να παρατεθούν τρεις επιστολές που είχε στείλει στον Πρωθυπουργό και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη περιγράφει αναλυτικά τις δύσκολες στιγμές της κατά τις οποίες δεν είχε χρήματα ούτε για τις βασικές ανάγκες και ευχαριστεί τους αμέτρητους φίλους της που την στήριξαν, ωστόσο από την άλλη, μιλάει για τους κανίβαλους, τους ανθρωποφάγους, τους συκοφάντες και τις… Κατίνες.

Δείτε αναλυτικά όσα έγραψε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ!





Ευχές και κατάρες και το παράπονό μου για την αδιαφορία του υπουργείου Πολιτισμού.



Έχω όμως μέσα στη ψυχή μου την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.



Κανιβαλίζουν, τρώνε τις σάρκες μου, σκοτώνουν τον πατέρα μου και μας ξεσκίζουν!



J'irai cracher sur vos tombes.



Σελίδες 1-32: Οι απαντήσεις μου.



Σελίδες 33-65: Οι 3 επιστολές μου προς τον πρωθυπουργό και προς την υπουργό Πολιτισμού. ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!



Καλημέρα. Διαβάστε με, ιδιαίτερα οι κανίβαλοι κι οι ανθρωποφάγοι. Οι πρόστυχοι, οι χυδαίοι, οι προκλητικοί κι οι ανήθικοι! Οι άξεστοι, οι αγροίκοι.

Σας προειδοποιώ όμως πως είναι πάρα πολλά αυτά που αναρτώ, όποιος έχει την υπομονή, πάντως σας παρακαλώ πολύ,



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΝΤΟΥ!



Γιατί με πίκραναν πολύ, περισσότερο κι ανεπανόρθωτα τον πικραμένο πατέρα μου.

Και πιστέψτε με, αν ζούσα μόνη χωρίς τα 52 μωράκια μου, δεν θα μιλούσα, όπως τόσους μήνες, δεν μιλούσα, και θα παρέμενα στο απόλυτο σκοτάδι.

Καταφέρνω και διατηρώ το ηθικό μου παρά τα δυσμενή σχόλια.

Με βρίζουν πως είμαι ξεφτίλα και ξεφτιλίζω τον πατέρα μου! Μα δεν ντρέπονται καθόλου; Εγώ βρέθηκα στο χείλος του γκρεμού, δυο μέρες στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα και ειλικρινά το ψυγείο τελείως άδειο, τα 52 ζωάκια να με κοιτάνε στα μάτια, τρεις μέρες χωρίς απολύτως καθόλου φαΐ.

Εγώ απλά δεν έχω να φάω με τα σκυλάκια και τα γατάκια, έτσι απλά και ζήτησα βοήθεια από τους φίλους μου, έτσι απλά κι αθώα.

Η ανταπόκριση ήταν τεράστια.

Είναι καλοί οι άνθρωποι. Απίστευτα καλοί, ψυχούλες.

Εγώ άνθρωποι, βοήθεια ζήτησα.



Το ΑΚΟΥΤΕ; Β Ο Η Θ Ε Ι Α !!!!!

Όχι ζητιανιά.

Βοήθεια για να με υποστηρίξουν, για να με ενισχύσουν, για να με προστατεύσουν, για να με ανακουφίσουν.

Ναι, περισσότερο ήταν μια έκκληση για προστασία.

Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που διατρέχει κίνδυνο .

Βοήθεια από τους φίλους μου. Κι ήρθαν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν γνωρίζω από όλη την Ελλάδα και με βοήθησαν! Ξένοι!

Πολλοί που με αποκάλεσαν ΖΗΤΙΑΝΑ γνώριζαν με κάθε λεπτομέρεια την κατάντια μου. Γνωρίζω πολλούς!

Φαίνεται πως το απολάμβαναν.

Η ζωή μ’ έφερε σ´ αυτή την τετελεσμένη ολική καταστροφή και μη αναστρέψιμη δυστυχώς πολλούς μήνες τώρα και πάλι δυστυχώς για ακόμη ατέλειωτους μήνες, έως του χρόνου το καλοκαίρι, αν ο Θεός μας επιτρέψει να ξαναδουλέψουμε.

Είμαι ειλικρινής. Είμαι μία γυναίκα που έζησε με πολλή άνεση κάτω από την προστασία των γονιών της και για δεκαετίες ζούσε επίσης πολύ άνετα με τα τέσσερα παιδιά της, και χάρις στην καλή δουλειά της.

Κι ύστερα ήρθε το Δ.Ν.Τ. και η μεγάλη κρίση, η μεγάλη ύφεση και από το 2014 ζούμε άσχημα.

Όμως από τον περασμένο Φεβρουάριο με την καραντίνα λόγω κορονωϊού καταρρεύσαμε τελείως! Μας απαγόρεψαν να δουλεύουμε, να κάνουμε συναυλίες, επιδόματα δεν υπήρχαν για εμάς κι έφτασα στο σημείο να κινδυνεύω να βρεθώ στο δρόμο πεινασμένη.

Καταστράφηκα.

Ζάχαρη, μακαρόνια, φασόλια, φακές και καμιά σοκολάτα.

Μην μας ξεχνάτε.

Εμείς στην ψυχαγωγία και στον Πολιτισμό όπως το λένε, είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες. Είμαστε πάρα πολλοί και ειλικρινά πεινάμε. Τόσο απλά. Πεινάμε.

Ένδεια, ανέχεια, στέρηση, δυστυχία, μιζέρια, εξαθλίωση.

Χωρίς κακομοιριά γιατί δεν μας πάει.



Η Ανεργία μας έφερε τη φτώχεια, τη στέρηση των αναγκαίων πόρων ζωής, των αναγκαίων αγαθών.

Η ανάρτησή μου ήταν κραυγή απόγνωσης που οι περισσότεροι που βρίσκονται στη ίδια θέση με μένα, θάθελαν νάχαν τη δύναμη να ουρλιάξουν σαν κι εμένα!

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι να παίζεις μήνες κρυφτό με το ρεύμα, με το νερό, που κι αυτό μας τόκοψαν δύο φορές πριν από λίγο καιρό και τρέχαμε να βρούμε λεφτά για να μας το ξανασυνδέσουν. Να είσαι συνέχεια στην τσίτα για να έχεις ένα μονάχα σακί τουλάχιστον για τα 22 σκυλάκια και φαγητό για τα 35 γατάκια, γιατί ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν έχεις χρήματα και όλο αυτοσχεδιάζεις.

Κι αυτό ένα χρόνο τώρα, ένα ολόκληρο χρόνο, από πέρσι τέτοια εποχή το 2019 και λίγο νωρίτερα.

Ένα χρόνο παιδεύομαι μέσα σε μία συνεχή αγωνία!

Βέβαια πέρσι ήμουν όλο ελπίδα πως το καλοκαίρι 2020 θα έχουμε καλή δουλειά και θα ξεπλήρωνα τα αμέτρητα χρέη που συσσωρεύονταν.

Και θάχουμε να τρώμε καλά.



Αλλά ήρθε η θλιβερή σημερινή πραγματικότητα και όλα νέκρωσαν, όμως εγώ συνέχιζα το κρυφτούλι με την ΔΕΗ για τα τρία σπίτια το δικό μου και των παιδιών παρακαλώ πολύ, και βέβαια να ψάχνω και να βρίσκω χρήματα με μία συνεχή αγωνία, τα χρήματα για τα νερά, για τα τηλέφωνα, για το γκάζι, γιατί αυτοί οι τρεις τελευταίοι κόβουν τις συνδέσεις τους στη βδομάδα πάνω! Είναι ανελέητοι!

Διακανονισμοί, συχνά κόψιμο νερού και τηλεφώνου, και όλο τέτοια, μήνες αγωνίας, κυνηγητό ασταμάτητο με τηλεφωνήματα από όλους αυτούς τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν τα χρέη, τους έμαθα απ´ έξω, και πάλι κάποιος να μου δώσει 50€ για να ψωνίσω για να φάμε και όλο τέτοια ασταμάτητα.

Τίποτ´άλλο η ζωή μου, όλο γύρω από τα χρέη, τους ατέλειωτους λογαριασμούς και τις απειλές διακοπών και πως να βρούμε για να φάμε. Τα ζωάκια, εγώ, αλλά και τα παιδιά που είναι ακριβώς στην ίδια φάση, χωρίς δουλειά.



Ένας συνεχής εφιάλτης που τον συνήθισα και που δεν τελείωσε φυσικά και θα συνεχίσει έως το καλοκαίρι 2021 και βάλε.

Όμως ειλικρινά ο πολύς κόσμος το κατάλαβε, γιατί οι περισσότεροι που μίλησα στο τηλέφωνο, ήταν κι αυτοί στριμωγμένοι. Όχι βέβαια τόσο πολύ όσο εγώ, αλλά στριμωγμένοι. Κι όμως με βοηθούν, με σακιά για τα ζωάκια και με τρόφιμα!

Συμπαράσταση. Η υλική και κυρίως ηθική στήριξη και βοήθεια στη δύσκολη για μένα περίσταση.

Αυτό με έχει ηρεμήσει, κάπως να ξεκουραστώ, να μην σκέφτομαι συνέχεια τα χρέη και τα λεφτά, τα λεφτά, πως θα βρω λεφτά να φάμε!

Ο κόσμος είναι καλός, πόσοι καλοί άνθρωποι υπάρχουν. Μου τηλεφωνούν και μου λένε τόσο ωραίες κουβέντες, ενθαρρυντικές, όλο αγάπη, όλο συμπόνοια. Ναι συμπόνοια που την έχουμε ανάγκη.

Έχω ανάγκη μέσα στη μοναξιά μου μία καλή κουβέντα, να νιώσω να μου χαϊδεύουν τη ψυχή μου.

Είμαι κι εγώ σαν τους εκατομμύρια δυστυχισμένους που ζουν μες στην αβεβαιότητα και την ανέχεια. Ίδια κι απαράλλαχτη.

Με την εκρηκτική μου ανάρτηση είδα ανθρώπους να μ’αγαπάνε. Εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ.

Χαίρομαι τόσο πολύ που υπάρχουν Άνθρωποι! Γιατί κι εγώ παλιότερα έχω βοηθήσει πολλούς πολλούς ανθρώπους, όταν μπορούσα. Πολλούς ανθρώπους.

Πρέπει!



Υπάρχουν όμως και οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι, Θεέ μου τι είναι όλα αυτά που γράφουν με ύφος θηριώδη κι απάνθρωπο;

Τι απαίσια. Τι φρικτά. Τι αηδεία. Συκοφάντες! Καταριέμαι τους συκοφάντες!

Αυτά τα γραπτά και τα σχόλια χαρακτηρίζονται από απανθρωπιά κι αγριότητα, από έλλειψη σεβασμού προς τον ανθρώπινο πόνο.

Δεν τα διαβάζω, θα πάθω συγκοπή. Οι φίλοι μου μου αναφέρουν στα πεταχτά μέσες άκρες. Όλα τα πιάνω δυστυχώς...

(Ιεροσυλία να μου πετάνε με αναίδεια να πουλήσω το σπίτι του πατέρα μου.)

Όμως ο μπαμπάς τα διαβάζει και φοβάμαι πως δεν θα αντέξει άλλο. Σοβαρά το λέω, δεν είναι καθόλου καλά με όλα αυτά.

Πολύ πρόστυχο εκ μέρους σας να με συκοφαντείτε.

Η προστυχιά σας ξεπέρασε κάθε όριο!



Αν πάθει κάτι θα τους μηνύσω. Έχουν ρίξει πολλή λάσπη.

Με παρουσιάζουν σαν ένα τέρας που σκοτώνει τον πατέρα της. Που τον ξεφτιλίζει δηλαδή.

Αν δεν είχα απολύτως καμία βοήθεια από κανέναν αυτή τη βδομάδα που πέρασε, πώς θα ήμουν; Με τα 52 ζωάκια; Πώς;

Είναι τεράστιος ο πόνος να νιώθω τον πατέρα μου που παρακολουθεί να με κάνουν ρεζίλι όλα αυτά τα υποκείμενα και κατ´επέκταση τον ίδιον.

Αισχρός ο λόγος τους με τ´αρνητικά σχόλια, που προσβάλλει την ηθική και την αξιοπρέπειά μου, όλο ύβρεις και μικροπρέπεια.



*Ντροπή σας για τον Μίκη Θεοδωράκη!



Πολλοί ασχολείστε με τα πλούτη του πατέρα μου και τον προσβάλετε.

Γιατί ο πατέρας μου είναι ένας ποιητής, δεν ήταν ούτε έμπορας, ούτε επιχειρηματίας, ούτε εφοπλιστής, στόχος του στη ζωή του δεν ήταν τα χρήματα.

Κι εσείς τον σχολιάζετε για τα χρήματά του.

Ο στόχος στη ζωή του ήταν η δημιουργία της Τέχνης.

Η Τέχνη του ήταν μεγαλειώδης.

Και περισσότερο η αφοσίωσή του στον Αγώνα για λευτεριά απ´όταν ήταν έφηβος και τον βασάνισαν οι Ιταλοί στο υπόγειο της commandatura στην Τρίπολη, νεαρός τελοιόφοιτος του Γυμνασίου.

Περνώντας μετά από χρόνια αγώνων και μαχών, στα βασανιστήρια της Μακρονήσου.

Λίγο νωρίτερα στις εξορίες μέσα σε κακουχίες στην Ικαρία.

Κι έπειτα ήρθε η φασιστική Χούντα κι ήμουν κι εγώ κοντά του μικρό κοριτσάκι με τον μικρό μου αδελφό Γιώργο.

Πάλι ξανά ένας ανελέητος αγώνας στην Παρανομία. Τον πιάσανε.

Πάλι βασανιστήρια και απομόνωση στη Ασφάλεια στη Μπουμπουλίνας και στις φυλακές Αβέρωφ.

Ξανά εξορία στη Ζάτουνα μαζί κι οι τέσσερεις η μαμά, ο Γιώργος κι εγώ και ξανά μετά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον Ωρωπό.

Πάντα στον αγώνα και στην πάλη.

Την εποχή της Χούντας ο αντιδικτατορικός αγώνας στο εξωτερικό, γυρίζοντας όλη τη γη πόσες φορές, καταγγέλοντας μαχώμενος τη δικτατορία.

Πάντα αγωνίζεται για το καλό έως τις μέρες μας.

Ζήσαμε με πολύ πόνο και κακουχίες. Με φόβο, τρόμο και κίνδυνο.

Είστε γελοίοι λοιπόν να αναφέρεστε στα πλούτη ενός αγωνιστή και ενός πεφωτισμένου δημιουργού, τον μοναδικό στην χώρα μας.

Πρέπει να ντρέπεστε που αμαυρώνετε το όνομά του με τις εγκληματικές ανοησίες που γράφετε ανελέητα.

Αντί να καμαρώνετε που έχουμε για μας, εμείς οι Έλληνες, ένα τόσο λαμπρό παληκάρι, που πάλεψε για το δίκιο μας κι ακόμη παλεύει κατάκοιτος στο κρεβάτι του αιωνόβιος γλυκός καλός πατέρας.

Αντί να καμαρώνετε για το θεϊκό έργο του που εξυψώνει την Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης.

Αντί να είστε περήφανοι που έχετε την τύχη να ζείτε «την εποχή που έζησε ο Μίκης Θεοδωράκης»!

Αντί για αυτό, μέσω εμού προσπαθείτε να τον ρεζιλέψετε. Ποιόν; Το γίγαντα του αιώνα; Είστε χαζοί αλλά κι επικίνδυνοι!

Αν πάθει το παραμικρό ο πατέρας μου σας καθιστώ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ!

Έτσι και πάθει κάτι ο πατέρας μου, τη βάψατε!

Για το λόγο αυτό μην ξαναβάζετε στο βρωμερό σας στόμα, ανήθικοι, το όνομα του πατέρα μου!

Γιατί το λερώνετε. Είστε υπόλογοι, είστε υπεύθυνοι αν του συμβεί κάποιο κακό!

Αυτό μου λένε στο τηλέφωνο οι πολλοί καλοί ανθρώποι που μου τηλεφωνούν και μου συμπαραστέκονται!

Γιατί τον έχετε ΠΟΛΥ στενοχωρήσει. Ντροπή σας για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Τώρα πολλοί από τους κανίβαλους απολαμβάνουν - προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά του - την ανησυχία, την αναστάτωση, το άγχος του πατέρα μου, γιατί τους κατατρέχει ο Φθόνος.

Είναι δυστυχώς μία μερίδα ανθρώπων, φτηνοί, ευτελείς, χαμηλής ποιότητας άνθρωποι * ποτισμένες οι ψυχές τους από μίσος για τη μεγαλοσύνη του Θεοδωράκη. Κι από τον φθόνο φτάνουν στη ζηλοφθονία! Η ζήλια τους οδηγεί πάλι στο φθόνο για τη μεγαλοφυΐα του μπαμπά.

Και η ζήλεια τους φουντώνει όσο συνειδητοποιούν τη μεγαλοψυχία του!

Κι εφ´ όσον υπερέχει και πάντα θα υπερέχει ο μπαμπάς, η ζήλεια κι ο φθόνος θα παραμένουν οι δυο τους σύντροφοι.

Για τους ποταπούς αυτό που τους βασανίζει είναι αυτό που είναι ο μπαμπάς, κάτι που δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι.

Ο φθόνος και η ζήλεια τους πίκραναν πολύ τον μπαμπά μου.

Ο αξιοπρεπής πατέρας μου.

Αυτός που συμπεριφέρεται πάντα με σεβασμό στους άλλους, αποφεύγοντας τις απρέπειες, τις μικροπρέπειες όπως κάνουν συχνά οι διάσημοι σταρ.

Υπερήφανος, με ευγένεια ήθους, χωρίς καμία έπαρση. Ταπεινός.

Υπερήφανος, δεν επιτρέπει να τον υποτιμούν και δεν καταδέχεται τα άτομα που τον μειώνουν.

Αξιοπρέπεια, το αίσθημα της τιμής του.

Ευγενική και πολιτισμένη μορφή..

Είστε απωθητικοί.



Το υβρεολόγιό σας φανερώνει την αισχρότητά σας, την έλλειψη αγωγής, ίχνος λεπτότητας και καλών τρόπων.

Τα κωλογραπτά σας προκάλεσαν ζωηρή ανησυχία στον πατέρα μου, αναταραχή, έλλειψη ψυχικής ηρεμίας, ψυχική ανασφάλεια, αγωνία οφειλόμενη στα γραφόμενά σας. Όλα έχουν ταράξει τον πατέρα μου και είναι ανάστατος.

Ταράξατε την ησυχία, τη γαλήνη του.

Ανησυχώ, αισθάνομαι αγωνία για τον μπαμπά.

Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το βιβλίο μου «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» από τις εκδόσεις Ιανός.

Διαβάστε το για να μάθετε πραγματικά ποιοί είμαστε.



*Δεν τα διαβάζω. Με αηδειάζουν.



Τι θάλεγαν όλοι αυτοί οι κανίβαλοι αν χωνόμουν κάτω από τα σεντόνια του κρεβατιού τους και μύριζα αδιακρίτως τις κλανιές τους;

Μα δεν ντρέπονται οι αθεόφοβοι! Δεν έχουν τσίπα πάνω τους!

Πάνε να πεθάνουν τον πατέρα μου από την στενοχώρια του, γιατί κανιβαλίζουν, τρώγοντας τις σάρκες του, γιατί αυτός ο άνθρωπος πονάει, είναι μπαμπάς και αγαπάει και βλέπει να ξεσκίζουν την υπόληψη της πολυαγαπημένης του κόρη. Φοβάμαι πως δεν θ´ αντέξει. Και τότε.....

Αναρτώ τις ευχές, αλλά και τις κατάρες μου γιατί πολύ το παρατράβηξαν! Δεν θα επιτρέψω να κάνουν άλλο κακό στον μπαμπά μου! Να φοβούνται από εδώ και πέρα. Τα γκεμπελίστικα κωλοκείμενά τους είναι όλα δημοσιευμένα και με την υπογραφή τους.

Ο πατέρας μου δυστυχώς τα διαβάζει και χάνεται μέσα στη δυστυχία.

Εγκληματική παρενόχληση. Το λέμε bouling.

Θα τους πεθάνω! Οι αλήτες και οι αλήτισσες!

Πρόστυχοι, χυδαίοι, προκλητικοί, ανήθικοι.

Είστε άκαρδοι και σκληροί, αγενείς και προκλητικοί. Μάθετε τρόπους κι έπειτα πιάνετε μολύβι και χαρτί. Λίγο καλούς τρόπους με τους κατατρεγμένους. Αν ποτέ αποκτήσετε ευγένεια, καρδιά και είστε αλληλέγγυοι σε όλα τα ζωντανά της γης, ανθρωπάκια και ζωάκια, μας ξαναγράφετε. Αίσχος!

Έτσι αφανίζουν ανθρώπους με ήθος και τιμιότητα.

Αλλά δεν θα τους περάσει. Ως εδώ!

*Σχόλιο του μπαμπά κάτω από την ανάρτησή μου τη δεύτερη μέρα:

Δεν έχω φίλους. Δεν έχω χρήματα. Είμαι ξένος στη χώρα μου. Ξεχασμένο το ΠΑΜ η παρανομία, ο αγώνας, η Μπουμπουλίνας, η Ζάτουνα, ο Ωρωπός. Από όλους! Άραγε θα υπάρξει τάφος για μένα στη χώρα μου;



Μισώ τη ζωή!



*Βησιγότθος, Οστρογότθοι, Μαμελούκοι, Βάρβαροι, Άξεστοι.



Οι Οστρογότθοι και οι Βησιγότθοι έχουν απάνθρωπα αισθήματα, αναρτώντας εγκληματικά σχόλια και θανατηφόρα κείμενα. Ορδές Ταρτάρων ξεχύνονται στο διαδίκτυο. Από μακριά μυριάδες τα άλογα που φέρνουν τους κατακτητές και γράφουν ανακρίβειες, ψέματα, υπερβολές, ανόητα κουτσομπολιά. Επικίνδυνα όμως. Και να που ακούω τα ποδοβολητά, όλο πλησιάζουν οι καλπασμοί των αλόγων και με φέρνουν πιο κοντά, πιο κοντά στην αναμπουμπούλα. Σ´ αυτή την απέραντη έρημο των Ταρτάρων οι μυριάδες καβαλάρηδες θα έρθουν να μας κατακτήσουν, θα προσβάλουν την τιμή μας, την αξιοπρέπειά μας.

Μου προκαλείται δυσφορία, ένα αίσθημα δυσαρέσκειας απλώνεται στο μυαλό μου.

Είστε χυδαίοι, αγενείς, αδιάκριτοι. Παραβιάζετε τους κανόνες της ευπρέπειας.

Δεν ανέχομαι τις προσβολές σας. Θίγεται την τιμή μου, την υπόληψή μου, μιλώντας με άσχημα λόγια. Με προσβάλλατε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο γράφοντας με ταπεινωτικά λόγια.

Βάρβαροι με έλλειψη ανθρωπιάς, ευγένειας, λεπτότητας. Απάνθρωποι, σκληροί με έλλειψη ευαισθησίας.

Σκληροί και άσπλαχνοι.

Αυτός ο φόβος απέναντι στους Ταρτάρους, όλο μεγαλώνει την αγωνία μου μήπως κάποτε αυτή η απέραντη διαδικτυακή ερημιά πλημμυρίσει από άγριους καβαλάρηδες και το μυαλό μου να κυριαρχηθεί από την βοή και την αρπαγή των χιλιάδων εισβολέων που θα πλημμυρίσουν την ψυχή και την καρδιά μου.

Θα είναι υπόλογοι αν πάθει τώρα κάτι ο πατέρας μου. Είναι υπεύθυνοι για τον διασυρμό μας που μπορεί να φανεί μοιραίος για τον πατέρα μου, 95 χρονών. Οι φρικτοί αυτοί άνθρωποι χοροπηδούν κουτσομπολεύοντας πάνω στα κορμιά μας, φτύνοντας πάνω στον πόνο και στη δυστυχία μας.

Γιατί είμαστε επώνυμοι και βρήκαν την ευκαιρία να απλώσουν το δηλητήριό τους!

Τιποτένιοι, ανάξιοι λόγου, μηδαμινοί, ασήμαντοι, πρόστυχοι!

Ήταν μεγάλη προστυχιά να γράψουν τόσα τερατουργήματα.



*Ευχαριστίες.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους σπουδαίους και απλούς που μου συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής μου.

Τον αγαπημένο φίλο μου Αρχιεπίσκοπο Τιράνων Αναστάσιο που μου έστειλε μήνυμα πως θα με προσέχει. Του εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά. Μόλις έμαθα πως παίρνει εξιτήριο.

Ο Αναστάσιος είναι στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και τον έφεραν μέσα σε κάψουλα, εδώ στην Αθήνα, δυο βδομάδες τώρα και είναι καλύτερα. Να τον έχει ο Θεός καλά.

Την αγαπημένη μου κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τον κύριο Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Τον Περιφερειάρχη μας κύριο Παναγιώτη Νίκα και την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Αθηνά Κόρκα.

Την Μαρία Καλλίρη, Αντιδήμαρχο στο Δήμο μας Βέλου-Βόχας.

Αναφέρω μονάχα τους συνεργάτες-φίλους μου που μου πρόσφεραν με κάθε τρόπο βοήθεια, σακιά για τα ζωάκια, τρόφιμα για μένα, χρήματα. Συμπαράσταση με πάθος!



Νάναι καλά.



Τον Γιώργο Βάλαρη και τον Γιώργο Λυκιαρδόπουλο.

Την Πέγκυ Ζήνα και τον Γιώργο Λύρα.

Την Ελένη Βιτάλη.

Τον Παναγιώτη Πετράκη.

Τον Σπύρο Κουτσοβασίλη.

Τον Γιάννη Αρμουτίδη.

Τον Χρήστο Φωτίδη.



Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που επικοινώνησαν μαζί μου και ήταν όλοι στο πλευρό μου! Ευχαριστώ που με παρουσίασαν με το αληθινό μου πρόσωπο και όχι σαν την παλαβή κόρη του Θεοδωράκη! Ευχαριστώ για την υποστήριξή τους. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσατε κι εσείς να κανιβαλίσετε!

Την περασμένη Τετάρτη, δυο μέρες μετά το συμβάν, εκατοντάδες άνθρωποι μου τηλεφώνησαν και μου μιλούσαν με λατρεία, συχνά πολλοί έκλαιγαν και μου μιλούσαν με αγάπη. Ήθελαν όλοι να βοηθήσουν. Χιλιάδες, χιλιάδες οι καλοί άνθρωποι. Αγάπη. Και βέβαια για τον μπαμπά λατρεία.

Έως και το Σάββατο τα τηλεφωνήματα ήταν άπειρα. Κυριακή σταμάτησα να σηκώνω το τηλέφωνο. Έπρεπε να γράψω αυτά που γράφω.

Άπειρος είναι ο κόσμος που μου τηλεφωνεί, μου συμπαραστέκεται, με λόγια και αγάπη, με σακιά ξηρές τροφές, τρόφιμα και χρήματα.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω για τις ευχαριστίες τον Χρήστο Παπανικολάου, τον Αντώνη Γερασίμου, τον Ηλία Μπουντούρη, τον Πάνο, την Όλγα από την Ξάνθη, τον Ναπολέων, την Ειρήνη τη συμπεθέρα, την Λαοκρατία, τον Βασίλα, τον Πέτρο και την Πέπη, την Έμμυ και την Μάνια, την Χρύσα, την Ηλιάνα, την Γιούλη από την Λούτσα, τον Δημήτρη και την Ερμιόνη από το Αιτωλικό, τον Δημήτρη από τον Πύργο, την Μίκα από την Ρόδο, την Βάιο από την Πεντέλη, την Μακεδονία, την Σοφία από την μακρινή Αμερική, τον Φώτη από τον μακρινό Καναδά, τον Κωνσταντίνο από το Λουτράκι, τον Δημήτρη και την Μαριλίζα από την Κύπρο, τον Νίκο Νικολάου από την Κύπρο, τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον Χιλιανό φίλο μου Jaime Svart.



Την Άννα Παπαγεωργίου Πρόεδρο της Χορωδίας Ναυπάκτου.



Ευχαριστώ την υπεύθυνη για τα αδέσποτα του δήμου Μαραθώνα, κα Ελευθερία Χατζηγαβριήλ για τις υπέροχες συμβουλές της σχετικά με τα ζωάκια μου..

Και τον νέο μου φίλο Παναγιώτη Μήλα και τους Angels.



Ευχαριστώ τον φίλο μου Γιώργο Λιάνη. Όχι πως οι παραπάνω δεν είναι φίλοι μου. Όμως ο Γιώργος είναι αδελφός μου. Το ίδιο ειν´ αδελφός μου κι ο Παρασκευάς από τη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ.



Τελειώνω με την μικρή μου φίλη Μαρίσια από την Σαντορίνη, που είκοσι χρόνια πριν χορεύαμε οι δυο μας ξέφρενα στην κουζίνα στο Κουκάκι, και που από την πρώτη μέρα έτρεξε και κατέθεσε 50€ με κωδικό στα ΑΤΜ, ήταν η πρώτη σωτηρία.



Ευχαριστήρια στους αγαπημένους κολλητούς μου:

στην Μαίρη Βιντιάδου που τρέχει σαν τρελή για να με βοηθήσει.

στον Τάκη Μουζάκη που τρέχει σαν τρελός για να με βοηθήσει.

Στον κολλητό μου Θοδωρή από την Αλμυρή που πολεμά με το σπαθί του για να με υπερασπιστεί θαρραλέα.

Στην Πέγκυ, το Πεγκουλίνι μου.

Στο Σοφάκι που είναι η επέκταση του μυαλού μου.

Στον Μιχάλη που είναι η άλλη επέκταση του μυαλού μου.

Στους δύο υπέροχους γιους μου Μίκη και Άγγελο που μάχεται για το δίκιο της μάνας του. Έχω ακόμη δύο...

*Κυριακή χαράματα.

Ο Μούργος με κοίταζε για πολλή ώρα με τα κίτρινα διαπεραστικά γυαλιστερά του μάτια και κούναγε συνεχώς την ουρά του. Σκούπιζα αφηρημένη και σκεφτόμουν στενοχωρημένη. 7:00 το πρωΐ. Ξημέρωσε πριν λίγο.

«Είσαι στενοχωρημένη;», με ρωτούσε.

Αχ Μούργο, πανέξυπνε, με κατάλαβες πως είμαι στενοχωρημένη! Τι έξυπνο σκυλί σκέφτηκα και γύρισα γύρω μου. Τριγύρω μου, σάστισα ήταν πάνω από δέκα σκυλιά και με κοιτούσαν επίμονα με την ίδια αδημονία, καθήμενα και στέκονταν όλα στα δυο τους μπροστινά πόδια και ολονών οι ουρές πηγαινοέρχονταν με νεύρο, αλλά με χαρά!

Όλα καταλάβαιναν τη στενοχώρια μου. Τι γλυκιά οικογένεια έχω! Πόσο δεμένοι είμαστε. Υποστήριξη. Συγκινήθηκα. Ανησύχησαν. Ανησυχούν.

Ν´αγαπάτε τα ζωάκια όλης της γης. Είναι πιο πολιτισμένα κι αγαπησιάρικα από τους ανθρώπους.



*Αποσπάσματα από μία Maria Orfanakos:



Σοκαριστικα απο το μενος και την χολη που εβγαλαν καποιοι στα σχολια τους.

Απο κει και περα πολυ πιθανον να εχει κανει κακη διαχειριση της περιουσιας που της αφησε ο πατερας της. Πολυ πιθανον τα εξοδα της να ειναι τεραστια λογω των πολλων ζωων που εχει.

Και ολα μαζι να την στοχοποιουν σαν το μαυρο προβατο της οικογενειας.

Κι εγω διαφωνω με τοσα ζωα οταν καποιος δεν εχει την δυνατοτητα να τα φροντισει η δεν εχει βοηθεια και απο αλλα ατομα, ωστε να γνωριζει πως εαν προκυψει κατι πως θα τα αναλαβουν.

Εαν καποιοι χρειαστουν βοηθεια να προωθησουμε τα ζωα της για υιοθεσιες ας επικοινωνησουν και μαζι μου να βοηθησω οπως μπορω, εστω και απο μακρια. Μπορω να βοηθησω. Αρκει και η ιδια να συνειδητοποιησει πως εφοσον δεν μπορει να τα φροντισει τοσα ζωακια θα πρεπει να βρουν καλα σπιτια εννοειται. Ουτε τοσο απλοικα οπως λενε καποιοι να φυγουν απο εκει, δηλ. να πανε που ? σε καταφυγια ζωα απο σπιτι ? τραγικο ειναι, η στον δρομο ?

Σιγουρα ομως ειμαι και κατα της ανθρωποφαγιας απο γνωστους συγγενεις και μη, και σιγουρα θα πρεπει η οικογενεια της να την βοηθησει.

Κι εγώ απαντώ:

Γιατί σας αφορά αυτό το ζήτημα; Ξέρετε την αλήθεια για να έχετε άποψη;

Πήρε κιόλας το δικαίωμα να σκέφτεται τι θα γίνουν τα σκυλάκια!

Ε ρε τι κόσμος Θεέ μου! Για ξεκουμπιστείτε από εδώ και παρατείστε μας. Αφήστε μας ήσυχους με τα προβλήματά μας και μην παρεμβαίνετε, πηγαίνετε στο σπιτάκι σας να μαγειρέψετε κάνα φαγητό.

Με ποιό δικαίωμα με βάζετε στο στόμα σας και με κρίνετε; Άντε στο διαόλο!

Δεν υπάρχει πιο πολιτισμένος τρόπος για να σας το πω πως ενοχλείται θανάσιμα, αει στα κομμάτια!

Έτσι και πάθει κάτι τώρα ο πατέρας μου σας καθιστώ υπεύθυνους! Ουαί κι αλίμονό σας!

Μάρτυρές μου όσοι διαβάζουν τα αηδειαστικά σας κείμενα και σχόλια και αναγουλιάζουν!

Γράφετε ό,τι πιο αισχρό, και κατινίστικο, ανακριβές και εγκληματικά πονετικό υπάρχει! Παλιάνθρωποι! Κανίβαλοι! Οστρογότθοι! Βησιγότθοι! Μαμελούκοι! Γκεμπελιστές φασίστες!

Ουστ απο δω! Υπάρχουν άνθρωποι με καρδιά και με αισθήματα, εκατομμύριοι που προσφέρουν την αγάπη τους και την καρδιά τους!

Σκουλίκια δρόμο από δω! Αρκετά με βρίσατε! Μας κουράσατε κουτσομπόληδες! Σας γράφω με το ίδιο ελεεινό σας ύφος γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνετε, άθλια υποκείμενα!

Μήπως και να σας στείλω καμιά αγωγούλα;



*Ελένη Βιτάλη.

Ξεσπά μετά την εξομολόγηση της κόρης του Θεοδωράκη: «Κρεμάστε τη και πάντα άξιοι…»

*Ένα σωστό δημοσίευμα.

Αναψε και κόρωσε η δημοσιογραφία της πλάκας. Ακριτα, επιπόλαια χωρίς ίχνος ρεπορτάζ έκαναν viral τον διασυρμό ενός ανθρώπου. Φωτιές έβγαλαν τα πληκτρολόγια, όλοι ήξεραν, όλοι είχαν αποψάρα, όλοι δίκαζαν και καταδίκαζαν. Μέχρι που κυκλοφόρησε ράδιο αρβύλα ότι στις συναυλίες που έκανε επί χούντας στο εξωτερικό, αυτός λέει κοιμόταν σε σουίτες και το συγκρότημά του σε κουρελούδες. Σόρι που θα σας το χαλάσω αλλά υπήρξα αυτόπτις μάρτυς. Στα δεκαέξι μου χρόνια ο Μίκης με πήρε μαζί του σε μια περιοδεία που έκανε στη νότια Γαλλία και στο Παρίσι. Ούτε σε σουίτες κοιμόταν ο ίδιος (δεν τα γούσταρε κιόλας όλα αυτά), ούτε σε κουρελούδες το συγκρότημά του.

Μέναμε όλοι στο ίδιο ξενοδοχεία, τρώγαμε στο ίδιο τραπέζι, ήμασταν μια παρέα. Μάρτυρες η ορχήστρα του, ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Πέτρος Πανδής και η Αφροδίτη Μάνου – η τελευταία μπορεί να το επιβεβαιώσει. Μίκη, άκου να τελειώνουμε. Μαθαίνω ότι είσαι τόσο πικραμένος από όλο αυτό, που θέλεις να φύγεις από την Ελλάδα. Δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά. Θα μείνεις εδώ που σε αγαπάμε. Και σε αγαπάμε με όλα τα σωστά και τα λάθη – γιατί εμείς βλέπεις είμαστε οι σούπερ αλάνθαστοι. Μίκη, η υστεροφημία σου θα αγνοήσει τις μικρότητες και θα καλπάσει στο μέλλον μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σε αγαπάμε Μίκη. Κι όσοι σε γνωρίσαμε, σε αγαπάμε ακόμα πιο πολύ. Γιατί ευλογήθηκε ο δρόμος μας και συναντηθήκαμε, όχι μόνο με έναν σπουδαίο δημιουργό, αλλά με έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη και γενναιοδωρία ψυχής. Τα σέβη μου. Και τα φιλιά μου.

*Κι άλλο ένα σωστό μήνυμα:

Μαργαρίτα καλησπέρα.

Ελπίζω να είσαι ψυχολογικά καλύτερα.

Αυτή η ασθένεια μας έχει κλονίσει σωματικά και ψυχικά . Είμαστε άνθρωποι δραστήριοι και η αναδουλειά μαζί με την κλεισούρα εμένα ιδικά μου έχει προκαλέσει κατάθλιψη.

Μαργαρίτα επιθυμώ να σου γράψω όμως και ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ το οποίο είμαι σίγουρος πως θα εκφράζει όλους-ες τους φερέλπιδες, ανερχόμενους μουσικούς και τεχνικούς των μουσικών στεκιών, των Μπαρ, των γάμων, των πανηγυριών, των ταβερνών που προσπαθούσαν να επιβιώσουν με το άσημο μεροκάματο σε αυτούς τους μικρούς πολυχώρους. Εξέφρασες την κατάσταση που βιώνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι καλλιτέχνες που τα ΜΜΕ δεν τους ξέρουν και δεν ενδιαφέρονται για αυτούς. Πρόσφατα μου δόθηκε η εντύπωση από λεγόμενα αντιδημάρχων πως έχει πέσει γραμμή μετά την κατακραυγή του πρωθυπουργού με την Πρωτοψάλτη να σβήσουν όλοι από το χάρτη όταν μάλιστα όλοι αυτοί εκπροσωπούνται από ένα ξύλινο αριστερόστροφο συνδικαλιστικό όργανο.

Εύχομαι να ξεπεράσουμε γρήγορα με οποιονδήποτε τρόπο αυτή την κατάσταση και να ψάξουμε να βρούμε μια ηλιαχτίδα φωτός για να πάρουμε κουράγιο και να επιβιώσουμε . ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

——————————————————————



*Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος



από το κρεβάτι στον Ευαγγελισμό μου είπε πως με στηρίζει και πως θα με φροντίζει, γιατί καταλαβαίνει σε πόσο επικίνδυνη κατάσταση βρίσκομαι. Αισθάνεται την απόγνωσή μου και είναι στο πλευρό μου κι ας είναι άρρωστος!

Επικοινωνεί και με τον πατέρα μου που βρίσκεται στο δικό του κρεβάτι στο σπίτι του. 90 και 95 χρονών. Εμψυχώνει ο ένας τον άλλον!



*Έλενα Ακρίτα.



Καλά δεν περίμενα να είσαι τόσο κουτσομπόλα! Έγινες κατίνα!

Εγώ που σε θαύμαζα πάντα πάντα από παιδάκι, διάβαζα πάντα όλα τα γραπτά σου.

Δεν σε θαυμάζω πια. Σε λυπάμαι. Κάνεις πολύ κακό στον πατέρα μου 95 χρονών, εσύ που γράφεις όλες αυτές τις αηδείες.

Συμπεριφέρεσαι μ´εμάς σαν πλύστρα.

Σε λυπάμαι για το χαμηλό επίπεδο που έχεις πέσει. Ή μήπως σε παρέσυραν;

Ανήκεις κι εσύ στην κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων!

Και κάτι ακόμη: δεν αγαπάς τον πατέρα μου.

Άσε εμένα, ποτέ δεν με αγάπησες.

Πόσα δεν λέω κακά στον κατάκοιτο πατέρα μου για να μην στενοχωριέται, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως την κατάστασή μου, αλλά αδυνατεί να με βοηθήσει οικονομικά.

Τα δυσάρεστα δεν κάνει να τα λέμε σε γέρους ανθρώπους γιατί είναι πολύ αδύναμοι.

Δεν πρέπει να τους στενοχωρούμε έτσι ανήμποροι που είναι οι γέροι.

Ο γέρος άνθρωπος δεν αντέχει τις στενοχώριες.

«Είσαι καλά;», με ρωτάει η μανούλα μου.

«Καλά, καλά μαμά μου», της απαντώ κι αρχίζουμε πάντα τις πολύ παλιές μας ιστορίες.

Γιατί να την πικράνω;

Γράφοντας και σχολιάζοντας με αυτόν τον ελεεινό τρόπο την απλή ανάρτησή μου για βοήθεια από τους φίλους μου γιατί βρίσκομαι στο χείλος του γκρεμού, with a little help from my friends, ξεσκίσατε την πολλή άρρωστη καρδούλα του πατέρα μου και σας καθιστώ υπεύθυνους αν πάθει τώρα το παραμικρό!

Του κάνεις κακό! Εμένα πως να με βλάψεις; Είμαι power!

Όχι σ´εμένα που είμαι power!

Ανήκεις κι εσύ στη κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων.....

Αναξιοπρεπής, συμπεριφέρεσαι με απρεπή και ανάρμοστο τρόπο, με ποιό δικαίωμα αναφέρεσαι στα προσωπικά μου δεδομένα;

Η προσβλητική ανάλυσή σου με εξέθεσε δημοσίως.

Αντί να με κουτσομπολεύεις, δεν μου στέλνεις κανά σακί ξηρά τροφή, δεν στοιχίζει πάνω από 20€.

*Μηνύω υποβάλλω μήνυση σε όλους αυτούς που με διασύρουν στο διαδύκτιο και στα ΜΜΕ.

Θα σας κάνω αγωγή, ήδη έχουμε προχωρήσει με τον δικηγόρο μου. Θα σας ξεφτιλίσω.

Για συκοφαντία που με μειώσατε και με διασύρατε δημοσίως.

Εκδηλώσατε δε το μένος σας με απίστευτη σκληρότητα και απανθρωπιά.

Τα γραπτά που κυκλοφόρησαν εις βάρος μου είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσφήμηση, τον διασυρμό, τη συκοφαντία.

Θα σας κάνω Αγωγή.

Για συκοφαντική δυσφήμηση.

Γιατί βλάψατε την τιμή μου και την υπόληψή μου. Αμαυρώσατε την εικόνα μου, τ´όνομά μου.

Προσβάλλατε την τιμή μου.

Και κάτι σοβαρό: όσοι κανιβαλίζουν να μην μου ξανααπαντήσουν γιατί επιβαρύνουν τη θέση τους!

Ήδη σας έχω ράψει από ένα κομψό κουστουμάκι, για τα χυδαία σχόλια και τις απαράδεκτες δημοσιεύσεις σας που παραβιάζουν τα προσωπικά μου δεδομένα.

Ας μην συμπληρώσω τα αποδεικτικά στοιχεία με τους νέους εμετούς σας.

Μήνυση για τον διασυρμό μου, για την προσπάθεια γελοιοποίησης μου δημοσίως, γιατί μου βλάπτετε την καλή μου φήμη, σπιλώνετε την υπόληψή μου.

Μήνυση για συκοφαντία για να με μειώσετε, να με διασύρετε δημοσίως.



*Ρεζίλι.



Με κάνατε ρεζίλι, θίγοντας την αξιοπρέπειά μου δημοσίως, με γελοιοποιήσατε, φτάσατε έως τον εξευτελισμό. Εκμηδενίσατε την αξιοπρέπειά μου μπροστά σε χιλιάδες κόσμο.

Μας ρεζιλέψατε με τα απαράδεκτα κείμενα που δημοσιεύσατε και διάβασαν εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες, μας ντροπιάσατε. Προβήκατε στον δημόσιο εξετευλισμό μου και του πατέρα μου. Επιτιθέμενοι εναντίον μου και περιφρονώντας με, εξεφτελίσατε τον πατέρα μου, καθιστώντας τον εντελώς απροστάτευτο και φέρνοντάς τον σε δύσκολη και άβολη θέση, κάνοντάς τον να αισθανθεί ντροπιασμένος και ταπεινωμένος.

Με ρεζιλέψατε δημοσιεύοντας με δυσμενή σχόλια, λεπτομέρειες της ιδιωτικής μου ζωής.

Με ντροπιάσατε μπροστά σε όλους.

Αισθάνομαι τόσο άσχημα που νομίζω πως κανείς δεν με εκτιμά.

Με εξευτελίσατε.

Τι ρεζιλίκια είναι αυτά!



*Ζητιάνος, ζήτουλας.



Πρόσωπο που εκλιπαρεί για κάτι συχνά αναξιοπρεπώς.

Αυτός που παρακαλεί για κάτι με τρόπο φορτικό και εξευτελιστικό, που ζητά συνέχεια κάτι, συνήθως χρήματα και είναι όλο «δώσε και δώσε».

Είμαι λοιπόν τέτοιος άνθρωπος και δεν το ήξερα;

Ζητιανιά είναι για τους γονείς που ζητάνε χρήματα για το παιδάκι τους για να το σώσουν στην Αμερική από τον καρκίνο;

Είναι βοήθεια.

Ζητιανιά είναι όταν προσφέρουν ένα σακί ξηρά τροφή για τα σκυλάκια και για τα γατάκια;

Είναι βοήθεια.

Αλλά θέλουν να λένε ζητιανιά, όσοι έχουν αλλά δεν προσφέρουν από τσιγκουνιά!

Νάναι καλά οι άνθρωποι που βοήθησαν και έσωσαν τα παιδάκια και χάρις τα χρήματα που πρόσφεραν πήγαν σε Νοσοκομεία στο εξωτερικό. Οι γονείς τους δεν ζητιάνεψαν. Βοήθεια ζήτησαν και τους βοήθησαν οι άνθρωποι.

Αλλά δεν τους κατακρεούργησαν!

Τα συσσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας για τους αδύναμους πολίτες, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τους άστεγους που έχουν ανάγκη, που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν αλλιώς την τροφή τους είναι ζητιανιά;

Είναι βοήθεια.



*ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΖΗΤΙΑΝΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!



Επειδή μου έχουν πρήξει τα παπάρια οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι, οι Οστρογότθοι, οι Βησιγότθοι, οι Μαμελούκοι, οι συκοφάντες και κινδυνεύει πλέον ο πολύ γέρος και άρρωστος πατέρας μου από το άρρωστο, σαδιστικό μυαλό τους και τους καθιστώ υπεύθυνους για ό,τι του συμβεί,

στέλνω παρακάτω την αλληλογραφία μου με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να γνωρίζετε πως γνώριζαν πως ζητιάνα δεν ήμουν και δεν είμαι, αλλά μία πολίτης παγιδευμένη στη μοιραία κρίση που μας δέρνει και ζήταγα δικαιωματικά να έχουμε κι εμείς η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ένα μερίδιο από τα εξαγγελμένα ανακουφιστικά μέτρα της Κυβέρνησης, απλά για να ζήσουμε κι εμείς και να μην πεθάνουμε της πείνας.

Αλλά κι αυτοί μ’ έγραψαν κανονικά, ούτε ένα ευρώ δεν λάβαμε, ούτε μία συναυλία δεν μας έδωσαν, όταν διαφήμιζαν με στόμφο τις 270 εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ σε άλλους έδωσαν, όπως στην Εστουδιαντίνα 14 συναυλίες, ενώ αριθμητικά ως μουσικό συγκρότημα έχουμε τον ίδιο αριθμό μουσικών πάνω στη σκηνή και καλλιτεχνικά είμαστε στο ίδιο επίπεδο.



Γνωρίζοντας δε πως έχω το βαρύ καθήκον της διαχείρισης όλου του έργου του Μίκη Θεοδωράκη θα θεωρούνταν αυτονόητο πως το υπουργείο Ποκιτισμού συνεργαζόταν με μένα και είχε αγαθές σχέσεις.



Τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ανύπαρκτη για όλους αυτούς.

Δημοσιεύω τις τρεις επιστολές που έστειλα στην υπουργό Πολιτισμού και κοινοποίησα στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εσωτερικών, από τις 24 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου 2020.



Τις έστειλα στον συμπαθέστατο κατ´εμέ πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και στην επίσης συμπαθέστατη κατ´εμέ υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Η κυρία υπουργός απήντησε μονάχα στη δεύτερή μου επιστολή.

Όμως δεν θάπρεπε εδώ και μια βδομάδα να μου τηλεφωνήσει και να μου συμπαρασταθεί η συμπαθεστάτη κυρία Μενδώνη και όλοι οι άλλοι εφ’ όσον γνωρίζουν το πρόβλημά μου και κατ´ επέκταση το πρόβλημα όλων των μελών της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», μουσικών, τεχνικών, υπεύθυνους της παραγωγής.

Και ενώ παρακολουθείτε το ξέσκισμα μου, με αφήνετε να με ρεζιλεύουν και να μ´ αποκαλούν ζητιάνα, ξεφτίλα, καταχρήστρια!

13-9-20, στην επιστολή που μου απηύθυνε η υπουργός, γράφει μεταξύ άλλων:

«Τέλος όσον αφορά στην Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», σας γνωρίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει την στήριξή της μέσω εκδηλώσεων τους χειμερινούς μήνες με την συμμετοχή της Ορχήστρας.

Αναμένουμε να οριστικοποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κλειστούς χώρους, για να συγκεκριμενοποιήσουμε το πρόγραμμα.»

Οπότε με κορόϊδεψε; Πως το λένε αυτό; Πλήρη αδιαφορία, κρυφτούλι; Μα να μην μου απαντούν ποτέ; Αθλιότητα!

Μου λέει ψέματα τελικά. Γιατί διαδικτυακές θεατρικές παραστάσεις επιχορήγησαν πρόσφατα. 41!

Κάποια σχόλια στο διαδύκτιο σχετικά με εμένα αναφέρονται στο ότι, «γιατί να ζητάω βοήθεια στο face book και δεν απευθύνομαι στο ΥΠΠΟ!»

Ιδού λοιπόν η τίμια προσπάθειά μου, από μήνες παλιά, που χάθηκε όμως μέσα στα κύματα του πελάγους!

Στέλνω κι εγώ τις επιστολές. Έχω κάθε δικαίωμα να τις δημοσιοποιήσω ως Ελληνίδα πολίτης, μιας και απευθύνομαι σε δημόσιους λειτουργούς.



—————————————————————————————————————

ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ οι 3 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΟΥ.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

Σε δεύτερη ανάρτησή της η Μαργαρίτα Θεοδωράκη πόσταρε τις τρεις επιστολές που έστειλε στην υπουργό Πολιτισμού και στον πρωθυπουργό.

Οι τρεις επιστολές της Μαργαρίτας Θεοδωράκη:

Οι 3 επιστολές μου προς τον πρωθυπουργό και προς την υπουργό Πολιτισμού.

Ευχές και κατάρες και το παράπονό μου για την αδιαφορία του υπουργείου Πολιτισμού.

Έχω όμως μέσα στη ψυχή μου την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.

Κανιβαλίζουν, τρώνε τις σάρκες μου, σκοτώνουν τον πατέρα μου και μας ξεσκίζουν!

J'irai cracher sur vos tombes.

*ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΖΗΤΙΑΝΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ!

Επειδή μου έχουν πρήξει τα παπάρια οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι, οι Οστρογότθοι, οι Βησιγότθοι, οι Μαμελούκοι, οι συκοφάντες και κινδυνεύει πλέον ο πολύ γέρος και άρρωστος πατέρας μου από το άρρωστο, σαδιστικό μυαλό τους και τους καθιστώ υπεύθυνους για ό,τι του συμβεί,

στέλνω παρακάτω την αλληλογραφία μου με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να γνωρίζετε πως γνώριζαν πως ζητιάνα δεν ήμουν και δεν είμαι, αλλά μία πολίτης παγιδευμένη στη μοιραία κρίση που μας δέρνει και ζήταγα δικαιωματικά να έχουμε κι εμείς η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ένα μερίδιο από τα εξαγγελμένα ανακουφιστικά μέτρα της Κυβέρνησης, απλά για να ζήσουμε κι εμείς και να μην πεθάνουμε της πείνας.

Αλλά κι αυτοί μ’ έγραψαν κανονικά, ούτε ένα ευρώ δεν λάβαμε, ούτε μία συναυλία δεν μας έδωσαν, όταν διαφήμιζαν με στόμφο τις 270 εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ενώ σε άλλους έδωσαν, όπως στην Εστουδιαντίνα 14 συναυλίες, ενώ αριθμητικά ως μουσικό συγκρότημα έχουμε τον ίδιο αριθμό μουσικών πάνω στη σκηνή και καλλιτεχνικά είμαστε στο ίδιο επίπεδο.

Γνωρίζοντας δε πως έχω το βαρύ καθήκον της διαχείρισης όλου του έργου του Μίκη Θεοδωράκη θα θεωρούνταν αυτονόητο πως το υπουργείο Ποκιτισμού συνεργαζόταν με μένα και είχε αγαθές σχέσεις.

Τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ανύπαρκτη για όλους αυτούς.

Δημοσιεύω τις τρεις επιστολές που έστειλα στην υπουργό Πολιτισμού και κοινοποίησα στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εσωτερικών, από τις 24 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου 2020.

Τις έστειλα στον συμπαθέστατο κατ´εμέ πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και στην επίσης συμπαθέστατη κατ´εμέ υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Η κυρία υπουργός απήντησε μονάχα στη δεύτερή μου επιστολή.

Όμως δεν θάπρεπε εδώ και μια βδομάδα να μου τηλεφωνήσει και να μου συμπαρασταθεί η συμπαθεστάτη κυρία Μενδώνη και όλοι οι άλλοι εφ’ όσον γνωρίζουν το πρόβλημά μου και κατ´ επέκταση το πρόβλημα όλων των μελών της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», μουσικών, τεχνικών, υπεύθυνους της παραγωγής.

Και ενώ παρακολουθείτε το ξέσκισμα μου, με αφήνετε να με ρεζιλεύουν και να μ´ αποκαλούν ζητιάνα, ξεφτίλα, καταχρήστρια!

13-9-20, στην επιστολή που μου απηύθυνε η υπουργός, γράφει μεταξύ άλλων:

«Τέλος όσον αφορά στην Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», σας γνωρίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει την στήριξή της μέσω εκδηλώσεων τους χειμερινούς μήνες με την συμμετοχή της Ορχήστρας.

Αναμένουμε να οριστικοποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κλειστούς χώρους, για να συγκεκριμενοποιήσουμε το πρόγραμμα.»

Οπότε με κορόϊδεψε; Πως το λένε αυτό; Πλήρη αδιαφορία, κρυφτούλι; Μα να μην μου απαντούν ποτέ; Αθλιότητα!

Μου λέει ψέματα τελικά. Γιατί διαδικτυακές θεατρικές παραστάσεις επιχορήγησαν πρόσφατα. 41!

Κάποια σχόλια στο διαδύκτιο σχετικά με εμένα αναφέρονται στο ότι, «γιατί να ζητάω βοήθεια στο face book και δεν απευθύνομαι στο ΥΠΠΟ!»

Ιδού λοιπόν η τίμια προσπάθειά μου, από μήνες παλιά, που χάθηκε όμως μέσα στα κύματα του πελάγους!

Στέλνω κι εγώ τις επιστολές. Έχω κάθε δικαίωμα να τις δημοσιοποιήσω ως Ελληνίδα πολίτης, μιας και απευθύνομαι σε δημόσιους λειτουργούς.

———————————————————

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 24-5-20.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τσάμη Καρατάση 62-Αθήνα

τηλ. ‪27410-55188‬

e-mail: ‪margaritatheodorakis@gmail.com‬

Προς τον Πρωθυπουργό

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κυριακή, 24.5.2020

Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Είμαι η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη.

Είμαι υπεύθυνη της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» που από το 1995, 25 χρόνια τώρα, οργώνει την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την μουσική του πατέρα μου.

Παρακολουθούσα όπως όλοι οι Έλληνες την πορεία της ζωής μας απομονωμένη και πειθαρχημένη μέσα στο σπίτι μου και συνεχίζω και αναμένω όπως όλοι τις εξελίξεις.

Όπως όλοι οι Έλληνες, έτσι κι εγώ ευχαριστώ την πολιτική αρχή κι εσάς πιο πολύ προσωπικά, που με σωφροσύνη καταφέρατε να σώσετε τον ελληνικό λαό από την φονική πανδημία, ενώ γύρω μας παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε με φρίκη και θλίψη τους χιλιάδες σωρούς να παρελαύνουν από τις οθόνες μας. Εμείς νοιώθουμε ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Όμως για τη δική μου οικογένεια εξελίσσεται απότομα ένα μεγάλο δράμα. Λόγω που σταμάτησε ξαφνικά κάθε εργασιακή μας δραστηριότητα και το μέλλον μας είναι ακόμη πιο δυσοίωνο, μιας και το δικό μας επάγγελμα θα συνεχίσει να είναι σε καραντίνα για μήνες ακόμη απ’ ό,τι μαθαίνουμε γενικά. Όλα βέβαια είναι αβέβαια για τα θεάματα, μιας και κανείς από το κράτος και τα ΜΜΕ δεν ασχολείται τελικά.

Και είμαστε πολλοί, χιλιάδες επαγγελματίες, πάρα πολλοί κι ας μη φαίνεται σε κανέναν.

Εμείς οι επαγγελματίες του θεάματος υποφέρουμε!

Ούτε επίδομα ούτε δουλειά για τους επόμενους μήνες!

Και τα έξοδα τρέχουν και είναι όλα απλήρωτα!

Λογαριασμοί απλήρωτοι, τεφτέρι στον μπακάλη, στον μανάβη και τώρα τελείωσε κάθε πίστωση.

Πώς θα ζήσουμε;

Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τηλέφωνο… Μα και χωρίς φαϊ;

Ζούμε με το επίδομα ανεργίας του μικρού μου τέταρτου γιου και τώρα περιμένω το τέλος του μήνα για να μου στείλει κάποια ψίχουλα, 50 €, για να περάσω τον επόμενο μήνα.

Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι απελπισμένη, δεν υπάρχει καμιά σωτηρία.

Σας επισυνάπτω την επιστολή μου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, που του θέτω τις εκκλήσεις μου για το επίδομα και για βοήθεια του ΥΠΠΟ για συναυλίες που δεν μας εγκρίνουν.

Σε σας παρακαλώ για τα άτοκα δάνεια που εξασφαλίζετε στις μικρές επιχειρήσεις.

Θα σας θερμοπαρακαλούσα να το λάβετε υπ’ όψη σας, γιατί αισθάνομαι πως είμαι αδικημένη και παντελώς απροστάτευτη από την πολιτεία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη

?

----------------------------------------------------------------------

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τσάμη Καρατάση 62-Αθήνα

τηλ. ‪27410-55188‬

e-mail: ‪margaritatheodorakis@gmail.com‬

Προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ

κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη

Σάββατο, 23.5.2020

Αγαπητέ Νικόλα,

Δεν γίνεται απολύτως τίποτα!

Φαίνεται πως εγώ δεν ζω στην Ελλάδα.

Βρίσκομαι κάπου ψηλά στα σύννεφα και σας παρακολουθώ από ψηλά μέσα στη νιρβάνα μου.

Επίδομα για την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Εταιρία μη κερδοσκοπική, δεν υπάρχει.

Επίδομα για τους επαγγελματίες μουσικούς της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» δεν υπάρχει.

Για τον μουσικό γιο μου Στέφανο, δεν υπάρχει.

Βοήθεια με άτοκα δάνεια, με δάνεια γενικά για την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» Εταιρία μη κερδοσκοπική, δεν δικαιούμαστε.

Κι ας είναι η δραστηριότητά της σε αναστολή, μιας και η δραστηριότητά της είναι αποκλειστικά η «Οργάνωση συναυλιών».

Κι ας έχουμε να δουλέψουμε από πέρυσι το καλοκαίρι με δυο εξαιρέσεις, μια συναυλία-γιορτή της Ελληνικής Αστυνομίας στο θέατρο «Σταύρος Νιάρχος» τον περασμένο Δεκέμβρη και μια συναυλία στον Πύργο Ηλείας τον περασμένο Νοέμβρη που συνεχίζει να είναι ανεξόφλητη από τον Δήμο.

Και με ένα μέλλον ανύπαρκτο.

Τώρα που ξεκίνησα πάλι δειλά-δειλά να μιλάω με τους Δήμους και τα Φεστιβάλ για συναυλίες που είχα κλείσει, οι απαντήσεις τους είναι πάντα αβέβαιες και γενικά αόριστες. Αρκετοί ακύρωσαν από τώρα.

Χάσαμε πολλές συναυλίες που θα πραγματοποιούσαμε από τον περασμένο Μάρτιο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στο Ισραήλ, στην Γερμανία, στην Κύπρο.

Πάει ο Μάρτης, πάει κι ο Απρίλης.

Τον Μάιο είχαμε κλείσει ήδη 20! Πάνε κι αυτές!

Τον Ιούνιο επίσης τόσες πολλές.

Και μην αναφερθώ στον Ιούλιο, στον Αύγουστο κλπ.

Τίποτα απολύτως λοιπόν.

Σε παρακάλεσα να εντάξετε το πρόγραμμά μας «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» με πολύ μικρό μουσικό σχήμα πάνω στη σκηνή, στις 200 παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους που επιχορηγεί το ΥΠΠΟ.

Προφανώς μίλησες με τον κ. Κουμεντάκη, τον Διευθυντή της Λυρικής Σκηνής, που μου υποσχέθηκε μια λαϊκή συναυλία με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Δεν κατάλαβα βέβαια πού και πότε αλλά «αργότερα», όπως μου είπε. Και μια συναυλία με τις «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» για το 2020-2021.

Η κ. Παναγιωταρέα που βρίσκεται στο Υπουργείο σας που ρωτήθηκε από το γραφείο του πατέρα μου, ανέφερε πως η παράσταση αυτή έχει προγραμματιστεί μάλλον για τον επόμενο Νοέμβρη!

Και ξέκοψε κάθε περίπτωση για παραστάσεις της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» στους αρχαιολογικούς χώρους, μιας και η Εθνική Λυρική Σκηνή θα πραγματοποιήσει 16 συναυλίες με τραγούδια του πατέρα μου για πιάνο-φωνή. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περήφανοι! Το ξέκοψε απολύτως!

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» που λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια και στο παρελθόν επιχορηγούνταν από το ΥΠΠΟ και είναι ο επίσημος καλλιτεχνικός φορέας του πατέρα μου, δεν έχει καμιά θέση στον Πολιτισμό!

Ήδη γνώριζα για τις 16 συναυλίες που θα διοργανώσει η Εθνική Λυρική Σκηνή για πιάνο-φωνή, μιας και όπως γνωρίζεις, είμαι σε επικοινωνία με τον κ. Κουμεντάκη και μάλιστα χάρις σε εμένα και στην επιμονή μου, κατάφερα τουλάχιστον στις 8 από τις 16 αυτές συναυλίες να συμμετάσχει και ο γιος μου Στέφανος, επαγγελματίας μουσικός στα κρουστά και μέλος της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», οπότε οι 8 συναυλίες θα είναι για πιάνο-κρουστά και φωνή.

Κατάφερα να εξασφαλίσω τουλάχιστον 8 μεροκάματα στον γιο μου, περιμένοντας να μάθουμε ποια θα είναι η αμοιβή του…

Φέτος στο Φεστιβάλ είχα στείλει 5 διαφορετικές προτάσεις συμμετοχής της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» για την εξαιρετική επέτειο των γενεθλίων των 95 χρόνων του πατέρα μου, για το Ηρώδειο, για την Μικρή Επίδαυρο, για την Πειραιώς 260.

Δεν δέχτηκαν καμιά.

Ήλπιζα δε, τώρα που μαθαίνω πως ακυρώθηκαν οι κλεισμένες συμμετοχές στο Φεστιβάλ από το εξωτερικό, πως θα μπορούσε το Φεστιβάλ να μας καλέσει για κάποια ημερομηνία από τις ακυρωμένες παραστάσεις. Και βέβαια δεν έγινε αυτό. Είμαστε φαίνεται πολύ μπανάλ για τον θεσμό του Φεστιβάλ!

Εμείς που στο παρελθόν για πάνω από 10 χρόνια παρουσιάζαμε κάθε χρόνο στο Ηρώδειο δύο παραστάσεις με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, κάθε φορά μετά από την ευγενική πρόσκληση του Φεστιβάλ.

Τότε σεβόντουσαν τον Θεοδωράκη!

Για το «Ελλάδα 2021» όπως γνωρίζεις προσπάθησα πολύ, αλλά δεν βγήκε τίποτα, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα, ήρθε ο κορονοϊός, δεν κατάφερα τίποτα.

Προσπάθησα για τη συμμετοχή πολλών ελληνικών συμφωνικών ορχηστρών και της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», τίποτα.

Μήπως αν δοκίμαζα τώρα να μιλήσω με τον Διονύση Σαββόπουλο που βρίσκεται πλέον στην κεφαλή των αποφάσεων, μήπως καταφέρω να εντάξω κάποιο έργο του μπαμπά…

Πώς νομίζεις πως θα ζήσουμε λοιπόν;

Τον νερό, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το γκάζι, πώς θα πληρωθούν που είναι απλήρωτα, πολλά εδώ και 6 μήνες, απορώ πώς δεν μας τα έχουν κόψει κιόλας!

Και τώρα που θα τα κόψουν, θα βρεθούμε στο δρόμο;

Γίνεται να συνεχίζουμε να σιτιζόμαστε με δανεικά;

Εφορίες απλήρωτες, ασφαλιστικές υποχρεώσεις απλήρωτες, και πιο πολύ απλήρωτο το περσινό ΕΝΦΙΑ κατά το ήμισυ! Ήλπιζα πως δουλεύοντας από τον Μάρτιο, θα εξοφλούσα τις δόσεις και τώρα που οφείλουμε τις δυο περσινές δόσεις, έρχεται το νέο ΕΝΦΙΑ του 2020. Οπότε, θα κατασχεθούν τα σπίτια, οι κόποι τόσων δεκαετιών των γονιών μου που με κόπο και αίμα κατάφεραν να μας προικίσουν με 5 σπίτια που δώρισαν στα 5 εγγόνια τους; Τι ντροπή!

Μα να δουλέψουμε θέλουμε!

Ούτε να ζητιανέψουμε ούτε να κλέψουμε!

Να δουλέψουμε!

Και όχι ακόμη να βλέπουμε με πίκρα και θυμό κάποιους να λαμβάνουν επιδόματα, άτοκα δάνεια και άλλες ευκολίες κι εμείς να κοιτάμε ανύπαρκτοι!

Μήπως ζούμε σ’ άλλη χώρα;

Χρωστάμε παντού, παντού, μήνες τώρα.

Λειτουργώ κυριολεκτικά με το τεφτέρι!

Που συχνά πλέον δεν το δέχονται οι έμποροι…

Και τα καθημερινά; Και στο μέλλον; Στο άμεσο μέλλον και αργότερα;

Γνωρίζεις πως έχω υιοθετήσει 30 γατάκια και 22 σκυλάκια. Τα βρήκα παρατημένα μωρά στα σκουπίδια και τώρα ζούμε όλοι μαζί, είναι τα παιδιά μου πλέον.

Θεωρώ πως είναι χρέος μου να περιθάλπω τα αδύναμα, απροστάτευτα και κυνηγημένα ζωάκια που σέρνονται φριχτά στους δρόμους της πατρίδας μας.

Παράλληλα τάιζα και πότιζα τα ζωάκια στους δρόμους, τώρα βέβαια μου είναι πλέον αδύνατον… Για μένα είναι χρέος ιερό.

Όμως τώρα στο σπίτι μου, τα έχω πάρει στο λαιμό μου! Φαντάζεσαι να πεινάμε παρέα;

Τώρα τρέφονται αποκλειστικά χάρις στην φιλανθρωπία κάποιων ανθρώπων που μου στέλνουν ξηρές τροφές αλλά ως πότε;

Η Μοίρα μας έφερε εδώ.

Αλλά γιατί για κάποιους νοιάζεται η Πολιτεία και για άλλους τους θεωρεί ανύπαρκτους;

Θέλει το κράτος να μας δει στο δρόμο λοιπόν;

Να μας εξευτελίσει;

Πρώτη φορά στη ζωή μου νοιώθω τον απόλυτο φόβο γιατί βλέπω πραγματικά πως εδώ τελειώνει η ζωή μου, δεν βλέπω απολύτως καμιά σωτηρία.

Η κατάρρευση ήρθε απότομα και το τέλος έρχεται και είναι πολύ οδυνηρό.

Δυστυχώς δεν μπόρεσες να κάνεις απολύτως τίποτα για εμάς, αν και δικαιούμαστε σαν Έλληνες πολίτες να μας νοιάζεται το κράτος.

Φαίνεται πως ανήκουμε στους καταραμένους.

Τι πρέπει να κάνω για να βρω το δίκιο μου;

Μαργαρίτα

?

Υ. Γ.

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΩ, ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.

ΜΕ ΤΙΣ 16 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ, ΜΑΣ ΑΚΥΡΩΣΑΤΕ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ,

ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 23-7 ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ 100%!!!

ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΙΑ! ΜΑΣ ΖΗΜΙΩΣΑΤΕ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ!

ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΤΟ ΟΚΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΤΙΝΑ» ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ, ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ, ΜΕ 15 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ!!!!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ορχήστρα ¨Μίκης Θεοδωράκης¨.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Μ.

ΕΓΩ, ΤΡΙΤΗ 26-5-20, 14:30, ΣΤΟ VIBER:

ΜΟΛΙΣ ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΕΝΑ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟ email.

—-

ΝΙΚΟΛΑΣ, στις 16:30:

Καλησπέρα το είδα

Ήμουν λίγο εκτός τις προηγούμενες ημέρες γιατί είχαμε μια οικογενειακή απώλεια

Να ρωτήσω κάτι; Η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης τι νομική μορφή έχει;

——-

ΕΓΩ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-20 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΣΟΥ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ...

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!

ΚΑΛΕ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΜΑΘΑ Ο ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΗΡΕ ΔΥΟ;

ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΔΑΝΕΙΟ;

Η ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΤΙΝΑ 14 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ!!!!!!

ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ/ΤΟ ΕΤΟΣ Μίκης Θεοδωράκης

ΙΣΟΝ ΜΕ 16 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ!

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!

ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ; ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ;

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ;

ΚΑΙ Η ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΤΙΝΑ 14 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ;

ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΛΥΠΗΡΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΙΚΟ!

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑ, ΤΙ ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΣΟΥ, ΣΟΡΥ, ΣΟΡΥ.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΜΩΣ;

ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ;

ΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ, στο Μεσολόγγι, ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ;

ΤΟΣΟΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΕΣ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟ ΥΠΠΟ; ΠΟΥ ΜΕ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ;

ΜΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΜΠΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

ΕΝΩ ΤΑΪΖΕΤΕ ΤΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΝΕΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΣΕ ΤΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΚΙ ΕΜΑΣ ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΗΣΤΙΚΟΥΣ!

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΞΩ ΝΙΚΟΛΑ;

ΟΙ 16 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ

ΩΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ Μίκης Θεοδωράκης

ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΙΣ!

ΧΡΥΣΩΝΕΤΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΧΑΠΙ;

ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΥΤΟ!

ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 16 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ορχήστρα ¨Μίκης Θεοδωράκης¨

ΣΤΟ ΕΤΟΣ Μίκης Θεοδωράκης!!!!!!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΑΥΤΟ;

ΜΑ ΓΙΑΤΙ;

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ;

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΝΑ ΕΓΩ;

ΓΙΑΤΙ;

ΓΙΑΤΙ;

ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΕ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΣΩΣΑ;

ΕΤΟΣ Μίκης Θεοδωράκης!

ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ!

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!!!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ 15 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Μίκη Θεοδωράκη;

ΚΑΙ

ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 23-7 ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΛΕΙΣΕΙ 100% ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΡΟΥΝΗ!!!! ΑΠΟ ΤΟ 2019!!!!

ΚΑΙ ΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΙΑΝΟ-ΦΩΝΗ, ΑΦΟΥ ΕΙΧΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ,

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΑ ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ!

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ!!!!

ΜΗΠΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ;

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ;

Σ´ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

——————————————————————

*2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, 7-9-20.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

‪Τσάμη Καρατάσου 62‬

‪ΤΚ 11741, Αθήνα‬

τηλ. ‪27410-55188‬

e-mail: ‪margaritatheodorakis@gmail.com‬

Προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη

Κοινοποίηση :

στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη

στην κ. Άννα Παναγιωταρέα, Σύμβουλο ΥΠΠΟ

στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κ. Γιώργο Κουμεντάκη

Αθήνα, 7-9-20

Κυρία Μενδώνη,

Με μεγάλη οδύνη παρακολουθώ τη διαφήμιση του ΥΠΠΟ σχετικά με τις 270 παραστάσεις που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα και μελαγχολώ.

Αναρωτιέμαι γιατί το μουσικό συγκρότημα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, με ισάριθμους μουσικούς με της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», έλαβε 14 συναυλίες στο πρόγραμμα αυτό;

Εμείς γιατί αποκλειστήκαμε;

Είμαστε κατώτερης αξίας; Είμαστε μπασκλάς;

Όταν μάλιστα φέτος αποφασίσατε να γιορτάσετε πανηγυρικά τα 95 χρόνια του πατέρα μου, εμείς δεν είχαμε καμία θέση;

Ούτε για δύο συναυλίες που λέει ο λόγος;

Ήταν φαίνεται καλύτερα να τον γιορτάσετε λιτά με ένα πιάνο και μία φωνή. Η μουσική του δεν άξιζε για κάτι παραπάνω!…

Ευτυχώς που χάρις στην παράκλησή μου, ο κύριος Γιώργος Κουμεντάκης δέχτηκε να συμμετάσχει ο γιος μου Στέφανος στα κρουστά σε 9 από αυτές τις παραστάσεις. Νάναι καλά ο άνθρωπος! Τουλάχιστον ο γιος μου σας έβγαλε ασπροπρόσωπους χάρις στο ταλέντο του και την υπέροχη ερμηνεία του.

Σαν τον γιο μου είναι εξίσου άξιοι και οι υπόλοιποι μουσικοί της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» και απορώ που δεν αποφασίσατε αξιοκρατικά, γιατί κυρία Μενδώνη, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» είναι εξίσου άξια με την ορχήστρα Εστουδιαντίνα.

Σας ερωτώ λοιπόν,

*Γιατί δεν μας εντάξατε στο πρόγραμμα των 270 παραστάσεων;

*Γιατί μας ακυρώσατε μία συναυλία στο Καστελόριζο, ενώ υπήρχε η βούληση του βουλευτή Δωδεκανήσων κ. Βασίλη Υψηλάντη, με τον οποίον συνομίλησα για να πραγματοποιήσουμε τη συναυλία στο Καστελόριζο που θα είχε πολιτική σημασία, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Κι ακόμη ο πατέρας μου έστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη σημασία αυτής της συναυλίας με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και γνωστούς τραγουδιστές, που ήταν και η επιθυμία του αξιαγάπητου βουλευτή. ( Όμως δυστυχώς δεν έλαβε καμία απάντηση…)

Γιατί ακυρώσατε τη συμμετοχή μας;

Ο κ. Υψηλάντης ανακάλεσε τη συζήτησή μας για την πραγματοποίηση της συναυλίας μας στο Καστελόριζο και τέλος η κ. Παναγιωταρέα εξήγησε στην ιδιαιτέρα του πατέρα μου, γιατί δεν θα πάει η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αλλά πάλι ένα πιάνο με τους 4 τραγουδιστές.

Και πάλι το Υπουργείο Πολιτισμού μας ακύρωσε μία συναυλία, μία σπάνια και μοναδική δηλαδή!

*Γιατί δεν δώσατε ποτέ στην εταιρεία Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» κανένα επίδομα, ενώ ανήκουμε στην κατηγορία των επαγγελμάτων που επλήγησαν 100% από τα τέλη Φλεβάρη 2020 και έως τις αρχές Ιουλίου 2020, με αποτέλεσμα να μην δουλέψουμε καθόλου όλους αυτούς τους φρικτούς 4 μήνες, που δυστυχώς η ανεργία μας παρατείνεται έως και σήμερα!

Μα η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο την οργάνωση παραγωγής συναυλιών που είχαν απαγορευτεί 100%!

*Γιατί οι μουσικοί της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» δεν έλαβαν παρά μόνο μία φορά το επίδομα των 800€ ύστερα βέβαια από την κινητοποίηση όλων των επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται με τα θεάματα/ Πολιτισμό!

Κι έπειτα από την ανακοίνωσή σας για τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον Πολιτισμό που ακούσαμε από την τηλεόραση όλοι εμείς οι θιγόμενοι καλλιτέχνες και παραγωγοί, με ορθανοιχτά μάτια και τη ψυχή στην Κούλουρη!

Γιατί δεν τους δόθηκε κατόπιν το επίδομα των 535€; Μήπως είναι Β´ κατηγορίας πολίτες κι έχουν λιγότερα δικαιώματα;

*Γιατί δεν μας δώσατε το επίδομα που ανακοινώσατε σε όσους ανήκουν στο Μητρώο του ΥΠΠΟ που σπεύσαμε να γραφτούμε σωρηδόν, αφού αγνοούσαμε την ύπαρξή του;

Αλήθεια δεν θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να μας είχε ειδοποιήσει για να γραφτούμε;

Εν πάση περιπτώσει το μάθαμε μετά την ανακοίνωσή σας και γραφτήκαμε.

Όμως το περιβόητο επίδομα το δικαιούνταν όσοι ήταν γραμμένοι έως τις ‪30 Απριλίου‬! Κι εσείς το ανακοινώσατε στις 6-7 Μαϊου!

Μα γιατί αυτός ο περιορισμός τέλος πάντων; Δεν δικαιούμαστε το επίδομα αυτό εφ´ όσον είμαστε μία εταιρεία που λειτουργεί από το 1995;

*Ανακοινώσατε τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών και Δημιουργών. Γιατί έως και σήμερα δεν έχετε ανακοινώσει κάποια διευκόλυνσή μας σε σχέση με την υποχρεωτική αεργία μας;

Από πέρσι τον Σεπτέμβρη 2019, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

πραγματοποίησε 1 συναύλια στο θέατρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τα Χριστούγεννα 2019 και μία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στις 24 Ιουλίου 2020!

Πριν τον κορονοϊό είχα προγραμματίσει 40 συναυλίες, λόγω του Αφιερώματος στα 95 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη.

Σε Δήμους και αλλού με την επιχορήγηση Περιφερειών.

Αρχές Ιουνίου ξεκίνησα από την αρχή. Κατάφερα να κλείσω 17 συναυλίες.

Από τις αρχές Αυγούστου μία μία ακυρώνονταν με την υπόσχεση πως θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον...

Οπότε έμειναν τελικά τρεις παραστάσεις τον Σεπτέμβρη με κουτσουρεμένες όμως πλέον τις αμοιβές.

Κι ακόμη 3 συναυλίες της Περιφέρειας Αττικής που αρχικά είχαν ακυρωθεί, όμως χάρις στη βοήθεια και επιμονή του κ. Χάρη Ρώμα, Εντεταλμένου Σύμβουλου Τομεάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, ευαίσθητου στο δράμα μας, που καθώς είναι ο ίδιος ηθοποιός, έπεισε τον κύριο Πατούλη να πραγματοποιηθούν τελικά.

Αυτή είναι η κατάσταση κι έπειτα το μαύρο σκοτάδι. Γιατί κανείς δεν προγραμματίζει, δεν μιλάει καν για το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα. Ακούμε συχνά πως θα κλείσουν τα θέατρα και σταματάμε απελπισμένοι.

Τι θα απογίνουμε κυρία Μενδώνη;

Όπως γνωρίζετε από την επιστολή μου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ, κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη στις 23.5.2020, η κατάστασή μου, η κατάστασή μας είναι τραγική και σήμερα που σας γράφω είναι πολύ χειρότερη.

Έστειλα επιστολές προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όλοι σας με αγνοήσατε και ένιωσα πως με αντιμετωπίζετε απαξιωτικά.

Δεν θάπρεπε να μου απαντούσατε τουλάχιστον δείχνοντάς μου λίγη συμπόνοια και την αλληλεγγύη σας;

Δεν υπάρχει πλέον ανθρωπιά;

Είμαι αφάνταστα θυμωμένη που αναγκάζομαι στα 61 μου χρόνια να ζω αυτόν τον εφιάλτη λόγω της μεγάλης αδικίας που υφίσταμαι και της πλήρους σκληρής αδιαφορίας της Πολιτείας.

Να αναγκάζομαι μήνες τώρα να παρακαλάω τη ΔΕΗ να μην μου κόψει το ρεύμα, το ίδιο και την Cosmote και ούτω καθεξής. Να τους καταθέτω κάνα πενηντάρικο στη χάση και στη φέξη.

Και να με βοηθούν κάποιοι φίλοι μου.... για να φάω!

Και να φοβάμαι πλέον μην μας κατασχέσουν τα σπίτια που κληρονομήσαμε από τους γονείς μου που δούλεψαν πολύ σκληρά για να τα αποκτήσουν, εγώ και οι γιοί μου.

Μα πως να πληρώσουμε το ΕΝΦΙΑ; Με ποια λεφτά; Χρωστάμε από πέρσι κι έρχεται τώρα του 2020.

Είναι δυνατόν να ζω με το τεφτέρι και να χρωστώ έως και στον μανάβη; Και πλέον δεν υπάρχει πίστωση!…

Μα που ζώ; Είναι η πραγματικότητα μου ή ένα θρίλερ εφιάλτης;

Δεν είμαι Ελληνίδα πολίτης; Δεν υπάρχω στον τόπο αυτό;

Τι πρέπει να κάνω για να εισακουστώ;

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου

Το προγραμμα περιοδείας από το ΥΠΠΟ

14 συναυλίες

Α΄ μέρος περιοδείας

22, 23 Ιουλίου, Ναός Αγ. Γεωργίου, Γαλάτσι

25, 26 Ιουλίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

29 Ιουλίου, Μονή Δαφνίου

1, 2 Αυγούστου, Ευριπίδειο θέατρο Σαλαμίνας

Β΄ μέρος περιοδείας

31 Αυγούστου & 1 Σεπτεμβρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

2, 3 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

5, 6 Σεπτεμβρίου, Βυζαντινό Φρούριο Τρικάλων

7 Σεπτεμβρίου, Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου Καρδίτσας

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου | Μονή Δαφνίου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου | Μονή Δαφνίου 29-7-20

——————————————————————

*3η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, 17-10-20.

Προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, 17-10 - 20

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τσάμη Καρατάση ‪62‬

‪11741‬, Αθήνα

τηλ. 27410-55188

e-mail: margaritatheodorakis@gmail.com

Προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη

Κοινοποίηση:

στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη

στην κ. Άννα Παναγιωταρέα, Σύμβουλο ΥΠΠΟ

στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κ. Γιώργο Κουμεντάκη

Αθήνα, 17-10-20

Αγαπητή κυρία Μενδώνη,

Πέρασε ένας μήνας απ´ όταν μου στείλατε την απάντησή σας και σας ευχαριστώ πολύ αν και τόσο καθυστερημένα.

Δεν σας απήντησα εγκαίρως, αφ´ ενός γιατί στις απαντήσεις σας στα ερωτήματά μου θα σας εξέθετα ακριβώς πάλι τα ίδια ερωτήματα και αφετέρου γιατί εμείς οι επαγγελματίες έχουμε μείνει κόκκαλο, έχουμε ακινητοποιηθεί, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε μιας και το επαγγελματικό μας περιβάλλον έχει καταστεί ασφυκτικό κι αφόρητο λόγω της πανδημίας.

Ως προς το πρώτο σκέλος, ήταν αναμφίβολα μία μεγάλη ανακούφιση για δεκάδες καλλιτέχνες οι 270 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που επιχορήγησε το ΥΠΠΟ, όμως θεωρώ πως οι Εποπτευόμενοι Οργανισμοί ανέθεσαν τις παραστάσεις σε καλλιτέχνες δικής τους προτίμησης και σας το ξαναγράφω, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ήταν αποκλεισμένη.

Κατά το έτος 2020 που ανακήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού «έτος Μίκη Θεοδωράκη» η επίσημη ορχήστρα του πατέρα μου, της οποίας ηγούμαι εικοσιπέντε χρόνια και τον εκπροσωπώ, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» δεν προσκαλέστηκε ούτε για μία παράσταση!

Υποφέραμε και υποφέρουμε τα πάνδεινα.

Ίσως θα έπρεπε να καταλάβω το λόγο που αποκλείστηκε διότι δεν μπορώ να φανταστώ πως τα κριτήρια ήταν καθαρά αισθητικά ή ποιοτικά σε σχέση με το καλλιτεχνικό επίπεδο της ορχήστρας μας.

Όμως ας μην συνεχίσω αυτό το παράπονο, το καλοκαίρι πέρασε και τώρα προχωράμε προς ένα καταστροφικό χειμώνα!

Κατανοώ απόλυτα τη δυσκολία που σας φέρνει η πανδημία σε σχέση με την επιβίωση χιλιάδων καλλιτεχνών, τεχνικών και πολλών άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Με την ίδρυση του Μητρώου Καλλιτεχνών και Δημιουργών, καθώς και για τις μη κερδοσκοπικές εταιρίες που απασχολούνται στον Πολιτισμό, έγινε ένα μεγάλο βήμα. Όμως τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε να δώσετε επιδόματα σ´ αυτές τις ευπαθείς ομάδες και αντιλαμβάνομαι πως τα χρήματα είναι υπέρογκα.

Πολύ φοβάμαι πως το ΥΠΠΟ δεν θα μπορέσει, ελλείψει χρημάτων, να ανταπεξέλθει στο δίκιο αίτημα των εργαζομένων και των εταιριών. Αναμένουμε....

Γνωρίζω απόλυτα την αγάπη και την εκτίμησή σας στον πατέρα μου και την ευγενή πρόθεσή σας να γιορτάσετε τα 95 του χρόνια.

Μόνο που δυστυχώς το 2020 ήταν και είναι η χρονιά του κορονοϊού με αποτέλεσμα οι λαμπρές γιορτές που ελπίζαμε πως θα πραγματοποιούνταν ακυρώθηκαν.

Αναφέρομαι περισσότερο στις συναυλίες και στις παραστάσεις της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με συμφωνικά έργα του πατέρα μου, όπερες και μπαλέτα. Μαθαίνω βέβαια πως ο κύριος Κουμεντάκης προγραμματίζει αντίστοιχες συναυλίες και παραστάσεις για το 2021 και το 2022.

Του είμαι βαθύτατα ευγνώμων, όμως θα ήθελα να μην ξεχάσει την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τους Λιποτάκτες και να μας συμπεριλάβει κι εμάς στον προγραμματισμό του!

Τέλος σας υπενθυμίζω πως όλες οι συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα είχαν προγραμματίσει το 2020 να παρουσιάσουν σε μία και παραπάνω συναυλίες τους συμφωνικά έργα του πατέρα μου.

Η ΚΟΑ, η Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, η Σύγχρονη Ορχήστρα ΕΡΤ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Στο εξωτερικό δε αντίστοιχες ορχήστρες είχαν προγραμματίσει συναυλίες με έργα Μίκη Θεοδωράκη.

Ακυρώθηκαν όλες οι συναυλίες.

Εξαιρείται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που θα παρουσιάσει τον Νοέμβρη υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού έργα του πατέρα μου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την ευκαιρία της έκθεσης του Αρχείου του.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» είχε κλείσει σαράντα συναυλίες στην Ελλάδα, σε Δήμους και σε Φεστιβάλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική.

Ελπίζουμε το 2021 και το 2022 να αποζημιωθούμε.

Θα μου ξαναυπενθυμήσετε τα 18 ρεσιτάλ αφιερωμένα στα 95 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη που πραγματοποιήθηκαν με τραγούδια του σε όλη την Ελλάδα και σας ευχαριστώ.

Όπως επίσης ευχαριστώ τον κ. Κουμεντάκη για τη συμμετοχή του γιου μου Στέφανου, μουσικού κρουστού, σε πολλά από αυτά.

Με τη διαφορά, επιμένω και θα επιμένω, πως η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» δεν επιλέχτηκε από τον κύριο Κουμεντάκη ενώ θα μπορούσε κάλλιστα λόγω του υψηλού επιπέδου της ορχήστρας μας, ενώ επιλέχτηκε η Εστουδιαντίνα, ορχήστρα ίση σε αριθμό μουσικών με τη δική μας.

Όσο για τη μεγάλη έκθεση του Αρχείου Μίκη Θεοδωράκη της Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη

που θα εγκαινιάσετε τον ερχόμενο μήνα Νοέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τι άλλο μπορώ να σας πω, από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μιας και γνωρίζω πως πραγματοποιείται χάρις στην προσωπική σας απόφαση να χρηματοδοτηθεί αυτή η δαπανηρή έκθεση!

Θάθελα να γνωρίζετε πως κάνατε το μεγαλύτερο δώρο στον πατέρα μου. Τον κάνατε ευτυχισμένο!

Γιατί οι Έλληνες θα καταλάβουν επιτέλους μέσα από τις χιλιάδες χειρόγραφες παρτιτούρες και τα αμέτρητα άλλα χειρόγραφα, αλληλογραφία, βιβλία και κείμενά του και τόσα άλλα - τόσο πολυγραφότατος που είναι ο πατέρας μου - πόσο σημαντικά, υπέροχα, μοναδικά, υψηλής αισθητικής και νόησης είναι η Τέχνη και η Σκέψη του μπαμπά.

Και όχι μονάχα αυτό. Οι επισκέπτες θα θαυμάσουν το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ομάδας που εποπτευέι και οργανώνει αυτή την τόσο δύσκολη και ποικίλη έκθεση.

Ας αναφερθώ στο μέλλον λοιπόν.

Καταρχήν ο κύριος Κουμεντάκης μου υποσχέθηκε προσωπικά τον περασμένο Μάϊο πως η Εθνική Λυρική Σκηνή θα διοργανώσει μία συναυλία με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τραγουδιστές στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ακόμη κι αν είναι διαδικτυακή.

Επίσης ακόμη μία παράσταση με του Λιποτάκτες, το μικρό σχήμα της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».

Μία παράσταση μουσικής και λόγου.

«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη».

Στην παράσταση αυτή διαβάζω κείμενά μου ενώ τραγουδά ο Παναγιώτης Πετράκης, συνοδευόμενος από τρεις μουσικούς. Παράλληλα προβάλλονται άπειρες φωτογραφίες της οικογένειάς μας.

Επίσης ο κύριος Γιώργος Λιάνης έλαβε τη διαβεβαίωση σας πως το ΥΠΠΟ θα επιχορηγήσει μία συναυλία, ευελπιστεί σε δύο, που θα διοργανώσει ο ίδιος, με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τραγουδιστές.

Μου γράφετε:

«Τέλος όσον αφορά στην Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», σας γνωρίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει την στήριξή της μέσω εκδηλώσεων τους χειμερινούς μήνες με την συμμετοχή της Ορχήστρας.

Αναμένουμε να οριστικοποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κλειστούς χώρους, για να συγκεκριμενοποιήσουμε το πρόγραμμα.»

Ήρθε λοιπόν η στιγμή που τα μέτρα ανακοινώθηκαν από εσάς

για τα θέατρα, τις μουσικές σκηνές (συναυλιακοί χώροι) και τις πληρότητές τους ανάλογα με το «χρώμα» κάθε περιοχής.

*Στις πράσινες περιοχές θα λειτουργούν με πληρότητα 65%.

*Στις κίτρινες περιοχές θα λειτουργούν με πληρότητα 50%.

*Στις πορτοκαλί περιοχές θα λειτουργούν με πληρότητα 30%.

*Στις κόκκινες περιοχές θα είναι κλειστά.

Στην Αθήνα σήμερα η πληρότητα είναι 30%, στη Θεσσαλονίκη 50%.

Έστειλα ήδη από τις 12-9 στην κυρία Άννα Παναγιωταρέα δύο προτάσεις για συναυλίες μας, που θα μπορούσαν να είναι και διαδικτυακές.

Στο τέλος της επιστολής μου επισυνάπτω λίστα με 17 διαφορετικά προγράμματα συναυλιών.

1.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μίκη Θεοδωράκη

με τον Δημήτρη Μπάση, ή τον Κώστα Μακεδόνα, ή τον Μίλτο Πασχαλίδη και μία τραγουδίστρια, την Σοφία Παπάζογλου.

2.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

«Νύχτα μαγικιά»

Αφιέρωμα στη μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση.

με τον Βασίλη Λέκκα, ή τον Παναγιώτη Πετράκη και ακόμη με ένα τραγουδιστή, τον Σπύρο Κουτσοβασίλη, ή με την Σοφία Παπάζογλου.

Επιπλέον σας αναφέρω,

3.

«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη»

Μία παράσταση μουσικής και λόγου.

Από το μικρό συγκρότημα της Ορχήστρας ¨Μίκης Θεοδωράκης¨, Λιποτάκτες,

με τον Παναγιώτη Πετράκη και τρεις μουσικούς της Ανεξάρτητης Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».

Κείμενά της διαβάζει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Παράλληλα οικογενειακές φωτογραφίες που προβάλλονται σε οθόνη, ανατρέχουν στην περασμένη οικογενειακή ζωή.

Κυρία Μενδώνη,

Θα μπορούσα να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο που θα μας ανακοινώσει τις αποφάσεις σας ως προς την διοργάνωση συναυλιών;

Ο πατέρας μου με διαβεβαίωσε πως στη συνάντησή σας στο σπίτι του την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερθήκατε σε επιχορήγηση «πολλών συναυλιών.»

Θα ήταν δίκαιο σε σχέση με την αδικία που υποστήκαμε το καλοκαίρι, να μας επιχορηγήσετε 10 συναυλίες με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και 10 παραστάσεις με τους Λιποτάκτες.

Δεν υπερβαίνουμε πολύ τις 14 συναυλίες που χαρίσατε στην Εστουδιαντίνα.

Όσο για την Εθνική Λυρική Σκηνή, ως Εποπτευόμενος Οργανισμός, θα μπορούσε κάλλιστα να διοργανώσει έναν μεγάλο αριθμό συναυλιών μας, αν πραγματικά θέλετε να μας επιχορηγήσετε.

Οι σχέσεις μου με τον κύριο Γιώργο Κουμεντάκη είναι άψογες. Υπάρχει αναμφίβολα μία συμπάθεια, παρ´ όλη την πίεση που συχνά του ασκούσα και το μεγάλο μου παράπονο που δεν μας είχε και έχει εντάξει έως τώρα σε κανέναν προγραμματισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ελπίζω σύντομα να έχω θετικά νέα από την πλευρά του.

Όμως περισσότερο αγωνιώ να διαβάσω τις δικές σας αποφάσεις!

Κυρία Μενδώνη,

Όπως αντιλαμβάνεστε το ύφος μου αυτή τη φορά είναι ηπιότερο και συγκαταβατικό.

Ελπίζω σε μία ειλικρινή συνεργασία.

Είμαι τόσο πολύ εξουθενωμένη μετά από εννιά μήνες ακινησίας και καθημερινών δυσκολιών που ειλικρινά δεν έχω το κουράγιο να διεκδικήσω απολύτως τίποτα για μια ευπρεπή και καλύτερη ζωή.

Εύχομαι να κατανοείτε το φόβο και τον τρόμο που μας περιβάλλει, ακόμη και μέσα στα όνειρά μας που είναι εφιαλτικά, όλους εμάς τους ξεκρέμαστους Έλληνες!

Ζητάω να με καταλάβετε, να νοιώσετε την απόγνωση που βιώνουμε.

Ίσως θεωρήσετε υπερβολικές τις 20 συναυλίες που σας ζητάω να επιχορηγήσει το ΥΠΠΟ σε συνεργασία ενός Εποπτευόμενου Οργανισμού.

10 μήνες πέρασαν και έως τον Απρίλη 2021 θα είναι ακόμη 6 μήνες.

Συνολικά 16 μήνες.

16 μήνες για την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» είναι θεωρητικά σχεδόν μία συναυλία κάθε δύο μήνες.

Το ίδιο για τους Λιποτάκτες.

Σκεφτείτε λιγάκι το δίκιο μας.

Ελπίζω να πρόλαβα τους προγραμματισμούς των Εποπτευόμενων Οργανισμών.

Ελπίζω να τους ενημερώσατε εγκαίρως πως θα μας επιχορηγήσετε για συναυλίες.

Σας υπενθυμίζω πως κατόπιν ζήτησης της κυρίας Άννας Παναγιωταρέας, της έστειλα με emails στις 12-9-20 και στις 13-9-20 τις δύο προσφορές μας.

Σήμερα σας κατέθεσα την πρόταση για τους Λιποτάκτες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Σας εύχομαι κουράγιο στο τόσο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει μέσα σε ένα υπερβολικά επικίνδυνο υγειονομικό περιβάλλον, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Ο Πολιτισμός αναγκαστικά έρχεται τελευταίος. Στον κλάδο μας υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για μία απόλυτη οικονομική καταστροφή.

Χρειάζεστε πολύ μεγάλο κουράγιο.

Με εκτίμηση

Μαργαρίτα

?

Επισυνάπτω προτάσεις παραστάσεων, το βιογραφικό της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», καθώς και του συνόλου Λιποτάκτες.

17 παραστάσεις από τη Λαϊκή Ορχήστρα ¨Μίκης Θεοδωράκης¨

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

1.

«Μουσική και τα Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από το Θέατρο και τον Κινηματογράφο»

2.

«Τα Τραγούδια του έρωτα και της αγάπης»

3.

«Από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μίκη Θεοδωράκη»

4.

«ΤΑΞΙΔΙΑ!»

5.

«Ωδή στον Έρωτα»

6.

«Νύχτα μαγικιά»

Αφιέρωμα στη μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση.

7.

Συναυλία με τα τραγούδια του ΟΧΙ, για τον εορτασμό ‪της 28ης Οκτωβρίου‬.

80 χρόνια από την ιστορική επέτειο του ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού.

8.

«Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη»

9.

«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤOY ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ.

10.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου»

11.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Μάνου Ελευθερίου»

12.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη»

13.

«Αφιέρωμα στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του»

14.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη»

15.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη»

16.

«Αφιέρωμα στην ποίηση του Γιάννη Θεοδωράκη»

17.

Έργα Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση επτανήσιων ποιητών, Ανδρέα Κάλβου, Διονύσιου Σολωμού, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Λορέντζου Μαβίλη και Άγγελου Σικελιανού.

—————————————————————————————————

Βιογραφικό Λαϊκής Ορχήστρας "Μίκης Θεοδωράκης"

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1997 από μουσικούς-συνεργάτες του συνθέτη, γνώστες του έργου του.

Η πρώτη εμφάνιση της Ορχήστρας έγινε στο Θέατρο Αιξωνή της Γλυφάδας, τον Ιούνιο του 1997.

Έκτοτε, η Ορχήστρα πραγματοποίησε πολλές συναυλίες, συμπράττοντας με καταξιωμένους αλλά και με νεότερους καλλιτέχνες.

Το 2000 η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» έγινε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, ώστε να μπορεί να δεχθεί από το ΥΠΠΟ την ετήσια επιχορήγηση που είχε αποφασίσει να της δώσει ο τότε Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Η επιχορήγηση δυστυχώς σταμάτησε να δίνεται σύντομα, το 2006 επί Υπουργού Πολιτισμού κ. Γιώργου Βουλγαράκη.

Έχει δώσει συναυλίες σε θέατρα, μουσικές σκηνές , γήπεδα και ανοιχτούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τα πλέον απομακρυσμένα χωριά της επικράτειας, καθώς και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Επί πλέον, έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε πολλές συναυλίες, σε συνεργασία με συμφωνικές ορχήστρες και χορωδίες, συχνά υπό τη διεύθυνση του συνθέτη.

Ακόμη η Ορχήστρα συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την ειρήνη, την καταπολέμηση του ρατσισμού και των ναρκωτικών, τους φυλακισμένους, την οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα», έχοντας ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα κοινωνικά θέματα.

Στόχος της Ορχήστρας είναι η ανάδειξη του συνολικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη και προσπαθεί να τον επιτύχει με ποικίλους τρόπους, όπως συναυλίες, παραστάσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ηχογράφηση δίσκων.

Επίσης, είναι η προβολή και η εξοικείωση του έργου σημαντικών ποιητών, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Μανώλης Αναγνωστάκης και πολλών άλλων.

Τέλος, είναι η προσπάθεια να αναδειχθεί η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των λαϊκών και λυρικών έργων με τη συμφωνική μουσική του συνθέτη.

Μουσικοί

Θανάσης Βασιλάς, μπουζούκι, κορυφαίος

Γιάννης Ματσούκας, μπουζούκι

Δημήτρης Ανδρεάδης , πιάνο�Ξενοφών Συμβουλίδης, πνευστά�Παντελής Ντζιάλας , κιθάρα�Αρτέμης Σαμαράς, βιολί, βιόλα�Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν�Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο�Νίκος Σκομόπουλος, ντραμς�Στέφανος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης, κρουστά

Μιχάλης Αλεξάκης, ηχοληψία

Σάκης Καρασαρίνης, ηχοληψία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη, καλλιτεχνικός διευθυντής

Sophie Hayes, υπεύθυνη παραγωγής

——————————————————————————

Λιποτάκτες

Το σύνολο Λιποτάκτες ιδρύθηκε μέσα από την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» για να παρουσιάσει την παράσταση

«Αναμνήσεις ενός κοριτσιού με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη»

Είναι μία μουσική παράσταση με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και αποσπάσματα από κείμενα της κόρης του Μαργαρίτας Θεοδωράκη, που περιγράφουν στιγμές της οικογένειας της την περίοδο της παιδικής της ηλικίας.

Μία παράσταση μουσικής και λόγου.

Ένα πρόγραμμα με τον Παναγιώτη Πετράκη και τρεις μουσικούς της Ανεξάρτητης Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα λαϊκά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη.

Παράλληλα οικογενειακές φωτογραφίες που προβάλλονται σε οθόνη, ανατρέχουν στην περασμένη οικογενειακή ζωή.

•••••••••••

Ερμηνεύουν:

Τραγούδι, Παναγιώτης Πετράκης

Πιάνο, Δημήτρης Ανδρεάδης

Κιθάρα, Δημήτρης Παπαγγελίδης

Κρουστά, Στέφανος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης

Κείμενα της διαβάζει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Ηχοληψία, Μιχάλης Αλεξάκης

Παραγωγή, Sophie Hayes

——————————————————————

*Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τσάμη Καρατάση 62-Αθήνα

τηλ. ‪27410-55188‬

e-mail: ‪margaritatheodorakis@gmail.com‬

Προς τον Πρωθυπουργό

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κυριακή, 18-10-20

Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Για μία ακόμη φορά προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σας.

Θα φαίνεται φαιδρό να προσπαθώ να έχω μία απάντησή σας ενώ έχετε το βάρος όλων των δεινών που κατατρέχουν την χώρα μας. Όμως κι εγώ το μικρό μυρμηγκάκι έχω δικαίωμα στη ζωή.

Σας ευχαριστώ πολύ ελπίζοντας πως κάποια φορά θα διαβάσετε μία παράγραφο κάποιας επιστολής μου.

Με εκτίμηση

Μαργαρίτα

?

Επισυνάπτω την επιστολή μου προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη

——————————————————————

*Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τσάμη Καρατάσου 62, Αθήνα

τηλ. ‪27410-55188‬

mail: ‪margaritatheodorakis@gmail.com‬

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

Αθήνα, 18-10-20

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Για μία ακόμη φορά προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σας.

Πήρα για μία ακόμη φορά το θάρρος να σας εκθέσω τις δυσκολίες μας επισυνάπτοντας την επιστολή μου προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

Πιστεύοντας πως αγαπάτε τον πατέρα μου και τον θαυμάζετε, ήλπιζα πως θα υπήρχε και για εμάς ίση μεταχείριση με τα άλλα μυρμηγκάκια.

Δυστυχώς ουδέποτε μου απαντήσατε, ενώ θα μπορούσατε να βοηθήσετε σε συνεργασία με τους Δήμους και με τις Περιφέρειες. Θα συνεχίζω να σας ενημερώνω κι ας είμαι στα μάτια σας ένα ασήμαντο μυρμηγκάκι.

Με εκτίμηση

Μαργαρίτα

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Τι θα πει για κορονοϊό, παράταση lockdown και Χριστούγεννα