Ίδρυμα Μποδοσάκη - Fondation CHANEL: Υποστήριξη 15 οργανώσεων από όλη την Ελλάδα

Ίδρυμα Μποδοσάκη & Fondation CHANEL ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα και ανακοινώνουν την υποστήριξη 15 οργανώσεων από όλη τη χώρα.

Η σύμπραξη αφορά την ενδυνάμωση ικανοτήτων δεκαπέντε επιλεγμένων μικρομεσαίων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς και περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Capacity Building) 5μηνης διάρκειας, από το Social Dynamo, το NGO Hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων θα παρέχει στις συμμετέχουσες οργανώσεις πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατάρτιση, mentoring, coaching, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης την επιχορήγηση των οργανώσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με μικρής κλίμακας δωρεές, έως 10.000 ευρώ, για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της οργάνωσής τους, καθώς και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την ενδυνάμωση γυναικών.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μικρότερων οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου τους και οι ίδιες να καταστούν πιο βιώσιμες.

Οι 15 επιλεγμένες οργανώσεις από όλη την Ελλάδα είναι: Women Do Business, H Συμμαχία των Φύλων, Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ), Μαμαγαία, Genderhood, Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ., SONORA, Πρώτα το Παιδί - Children First Greece, Rise Club Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής, We Need Books, AEGIS, Διαβάζω για τους Άλλους (ΔγτΑ), Home-Start, Storymentor-Ιστορίες που Αλλάζουν τον Κόσμο.