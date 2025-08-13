Φωτιά Αχαΐα: Στη διάθεση των κοινωνικών αναγκών το αθλητικό κέντρο του «Απόλλωνα Πάτρας»

Η εικόνα της πυρκαγιάς όπως φαίνεται από ταράτσα στα Ψηλαλώνια.

Σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο «Απόλλων Πάτρας» διαθέτει το αθλητικό του κέντρο στην Περιβόλα για οποιαδήποτε κοινωνική ανάγκη προκύψει. Ο Οργανισμός στέκεται πλάι σε όλους όσους έχουν ανάγκη και έχουν πληγεί από την πύρινη λαίλαπα .

