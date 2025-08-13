Φωτιά Αχαΐα: Στη διάθεση των κοινωνικών αναγκών το αθλητικό κέντρο του «Απόλλωνα Πάτρας»
Πολλές περιοχές στις παρυφές της Πάτρας έχουν εκκενωθεί
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο «Απόλλων Πάτρας» διαθέτει το αθλητικό του κέντρο στην Περιβόλα για οποιαδήποτε κοινωνική ανάγκη προκύψει. Ο Οργανισμός στέκεται πλάι σε όλους όσους έχουν ανάγκη και έχουν πληγεί από την πύρινη λαίλαπα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα
22:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με video… Μεξικάνικης σαπουνόπερας
22:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χίος: Χωρίς ρεύμα τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
20:50 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ