Ρόδος: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 68χρονος Ρώσος στις Πηγές Καλλιθέας

Δεν έχει τέλος ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα.

Χθες το μεσημέρι, το Λιμεναρχείο της Ρόδου ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη ενός επιβατηγού σκάφους αναψυχής -ελληνικής σημαίας-, ότι ένας 68χρονος αλλοδαπός επιβάτης του ίδιου σκάφους ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Πηγές Καλλιθέας.

Στον 68χρονο, ρωσικής υπηκοότητας, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

