Χαλκιδική: Διάσωση τριών Γάλλων τουριστών που έκαναν SUP

Μια μικρή περιπέτεια έζησαν τρεις Γάλλοι τουρίστες στη Χαλκιδική, όταν βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη θάλασσα του Διαπόρου την ώρα που έκαναν όρθια κωπηλασία (SUP).

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή Όρμου Παναγιάς ειδοποιήθηκε ότι τρεις ξένοι επισκέπτες από τη Γαλλία αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τις σανίδες τους στην ευρύτερη περιοχή του νησιού Διάπορος.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δύο σκάφη, το «ΑΝΕΜΟΣ» Τ.Θ. 56Α με προσωπικό της Λιμενικής Αρχής και το «ΣΙΠ 5» Σ.Ι. 619Α. Οι λιμενικοί εντόπισαν τους τουρίστες σε έναν μικρό κολπίσκο του νησιού, όλοι σε καλή κατάσταση.

Οι τρεις Γάλλοι επιβιβάστηκαν στο «ΣΙΠ 5» και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά, συνοδεία του «ΑΝΕΜΟΣ».

