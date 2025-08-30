Πήλιο: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών μετά από καβγά σε παραλία

Καταγγέλλει και σεξουαλικές πράξεις ο πατέρας που συγκρούστηκε με γυμνιστές στο Νότιο Πήλιο

Πήλιο: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών μετά από καβγά σε παραλία

Προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν ιατρικές γνωματεύσεις έλαβαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 53 ετών, που συνεπλάκησαν με 34χρονο πατέρα σε παραλία του Νοτίου Πηλίου. Η ένταση ξεκίνησε όταν ο πατέρας ενοχλήθηκε επειδή οι δύο άνδρες έκαναν γυμνοί μπάνιο μπροστά στο παιδί του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί τού μετέφερε πως είδε το ζευγάρι να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις μέσα στη θάλασσα.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι διαθέτουν ιατρικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι έπεσαν θύματα βίας από τον 34χρονο και ζήτησαν αναβολή για να τα προσκομίσουν, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο πατέρας κατέθεσε ότι πριν έρθουν στα χέρια, ζήτησε πολλές φορές από τους δύο άνδρες να φορέσουν ρούχα, καθώς – όπως είπε – έδιναν κακό παράδειγμα στο παιδί του. Εκείνοι, ωστόσο, τον αγνόησαν και τον προκάλεσαν.

Λίγο αργότερα, το παιδί ανέφερε στον πατέρα του ότι είδε τους δύο άνδρες «να κάνουν κάτι με τα χέρια τους» μέσα στο νερό. Ο 34χρονος τούς φώναξε να βγουν από τη θάλασσα και τότε ξέσπασε καβγάς, που κατέληξε σε χειροδικία.

Στο δικαστήριο, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι δεν τους χτύπησε, παρά μόνο τους έσπρωξε, ενώ ο ίδιος δέχθηκε χτυπήματα στα πλευρά και στο κεφάλι. Αντίθετα, οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι δέχθηκαν κλωτσιές και γροθιές.

Ο 34χρονος παρουσίασε ιατρική γνωμάτευση από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου μετέβη αμέσως μετά το περιστατικό, και επιπλέον επισκέφθηκε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η οποία του ζήτησε να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν στη δίκη.

