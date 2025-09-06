Η δολοφονική ανατίναξη τάνκερ στο Πέραμα: «Είδα κομμένα πόδια, χέρια και κεφάλια»
Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1988 διαδραματίστηκε στο Πέραμα ένα σοκαριστικό γεγονός που τρομοκράτησε τους κατοίκους της περιοχής. Ανατινάχθηκε ένα τάνκερ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και αυτό που ακολούθησε, δεν περιγράφεται...
Σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 1988 το Πέραμα συνταράχθηκε από δύο εκρήξεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που τίναξαν στον αέρα ένα τάνκερ 80.000 τόνων, στο οποίο επέβαιναν 70 εργαζόμενοι πάνω. Η τραγική κατάληξη ήταν να διαμελιστούν ανθρώπινα σώματα, τα οποία έπεφταν γύρω από το πλοίο. Στο σύνολο, τέσσερεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν.
Στο φλεγόμενο πλοίο πέρα από πυροσβεστικά πλοιάρια και ασθενοφόρα, έσπευσαν και δύο ελικόπτερα του στρατού που παραλάμβαναν τα θύματα από το κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου.
