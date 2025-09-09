Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορηγό στο παζάρι της ΛΑψίστας

Μία ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άνω Λαψίστα Ιωαννίνων, στο χώρο της εμποροπανήγυρης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ένας 38χρονος που είχε έρθει από άλλη περιοχή της χώρας και μετείχε στην διοργάνωση έχοντας μισθώσει χώρο για να πουλήσει εμπορεύματα βρέθηκε νεκρός.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φορτηγό το οποίο χρησιμοποιούσε πιθανότατα και για την διαμονή του, στενό του συγγενικό πρόσωπο.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Για τον 38χρονο ήταν ήδη αργά καθώς είχε φύγει από την ζωή ενώ από την έρευνα της αστυνομίας δεν προέκυψε ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Τα αίτια θανάτου του 38χρονου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.

