ΠΑΓΝΗ: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον αγωγό νερού που έσπασε και τραυμάτισε ασθενή

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν αγωγός νερού έσπασε μέσα σε θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής, πλημμυρίζοντας τον χώρο και τραυματίζοντας έναν ασθενή.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 02:00, την ώρα που οι ασθενείς κοιμούνταν. Μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε απευθείας πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένας νοσηλευόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας ξύπνησε έντρομος, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς του θαλάμου προσπάθησαν να απομακρυνθούν.

Ολόκληρος ο θάλαμος, στον οποίο νοσηλεύονται συνολικά έξι άτομα, υπέστη σημαντική πλημμύρα.

Το μεσημέρι της Τρίτης το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ μέσω ανακοίνωσης αναφέρθηκε στο συμβάν και όπως επισήμανε η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, και δεν φέρει κάποιο παθολογικό εύρημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ αναφορικά με συμβάν στην καρδιολογική κλινική:

«Σχετικά με το συμβάν στη Καρδιολογική κλινική σας αναφέρουμε τα

εξής:

Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα».

Διαβάστε επίσης