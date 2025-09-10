ΣΤΑΣΥ: Ανακοίνωση για το τροχαίο με τραμ και λεωφορείο στον Πειραιά

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε ότι στις 18:30 το απόγευμα, όχημα του τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επιβάτες, καθώς και οι οδηγοί και των δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του τραμ ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Πριν την πρόσκρουση ενεργοποιήθηκε το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, το οποίο περιόρισε τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 16:00, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, το Σαββατοκύριακο δεν εργάστηκε, και τη Δευτέρα και Τρίτη εκτέλεσε κανονικά 8ωρη εργασία.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά») πραγματοποιείται προσωρινά μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Η ΣΤΑΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών και ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία.