Άγνωστος πυροβόλησε κατά εργαζομένων στην καθαριότητα - Οργή από τον Δήμο Αθηναίων

«Ο σεβασμός στην εργασία τους και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υπόθεση όλων μας», διαμηνύει ο δήμος

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων, αναφορικά με επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, ενώ εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, ένας άγνωστος άνδρας προσέγγισε έναν εργαζόμενο φωνάζοντας και απειλώντας τον. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Νίκος Κούρκουλος», κρατώντας αυτή τη φορά όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο και έκτοτε αναζητείται από την αστυνομία.

Οργισμένη πάντως ήταν η αντίδραση του δήμου Αθηναίων, ο οποίος «καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική αυτή ενέργεια και δηλώνει πως θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζομένων του και θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη».

«Είναι αδιανόητο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασίας της δημόσιας υγείας και την καθαριότητας της πόλης μας, να γίνονται στόχοι επιθέσεων. Ο σεβασμός στην εργασία τους και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υπόθεση όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, ενώ κάνει αναφορά σε «σοβαρές απειλές και κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα.

