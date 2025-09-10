Πειραιάς: 24 τραυματίες από τη σύγκρουση τραμ με λεωφόρειο - Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άτομα.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 40 και φθάνοντας στη στάση Εστία Ναυτικών, συγκρούστηκε με συρμό του τραμ.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για το ατύχημα στον Πειραιά

«Αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα μεταξύ Τραμ και Λεωφορείου στον Πειραιά, το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε σε μόλις 5 λεπτά από τη λήψη της κλήσης. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 16 Διασώστες και ένας Ιατρός με 2 Μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και 7 ασθενοφόρα (εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα). Προληπτικά διακομίσθηκαν 17 ελαφρά τραυματίες τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο", 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ και 1 ανήλικο Παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" (Σύνολο 24 άτομα).»

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης:

Διαβάστε επίσης