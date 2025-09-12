Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν ξανά φάκελοι υποθέσεων που είχαν καταχωρισθεί στο αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας, μετά τις αποκαλύψεις και την αναστολή καθηκόντων του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση στην Πάτρα.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης της Ειρήνης Μουρτζούκου και της αναστολής λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου τα στοιχεία των υποθέσεων, αναζητώντας πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες δικαστικές αποφάσεις.

Οι υποθέσεις που επανεξετάζονται

Μεταξύ των φακέλων που έχουν ανοίξει εκ νέου, ξεχωρίζουν οι εξής:

Θάνατος βρέφους 2,5 μηνών το 2013: Οι γονείς κατηγορήθηκαν και στη συνέχεια αθωώθηκαν, με το πόρισμα του Ανδρέα Γκότση να αναφέρει ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Περιστατικό κακοποίησης 5χρονου το 2024: Παιδί με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Η γιαγιά κατηγορήθηκε και αθωώθηκε, με το πόρισμα Γκότση να υποστηρίζει ότι ο 5χρονος προκάλεσε μόνος του τα σημάδια.

Εγκαύματα σε αγόρι με αναπηρία το 2025: Γιατρός είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για κακοποίηση, όμως το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση ανέφερε ότι τα εγκαύματα προκλήθηκαν από τριβή και δεν αποτελούν σημάδια κακοποίησης.

Θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη το 2018.

