Ξανά στο «μικροσκόπιο» η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας - Οι υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές

Όπως συνέβη στις υποθέσεις Πισπιρίγκου, Μουρτζούκου αλλά και στην περίπτωση ενός βρέφους 2,5 μηνών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες και κατάγματα στα πλευρά η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ως αιτία θανάτου τα παθολογικά αίτια. Αυτές μα και άλλες υποθέσεις φέρνουν ξανά στο «μικροσκόπιο» την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας.

Το 2,5 μηνών βρέφος φέρνει στο κάδρο των ερευνών την Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Ένα βρέφος 2,5 μηνών φτάνει στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις στο κεφάλι, εξωτερικά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, κατάγματα στα πλευρά, και αιματώματα στα μάτια. Παρά τις ενδείξεις των γιατρών ότι το μωρό είχε δεχθεί κακοποίηση, οι γονείς του στο δικαστήριο που ακολούθησε επικαλούνται το ιατροδικαστικό πόρισμα της «αμαρτωλής» ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, που μιλούσε για θάνατο από παθολογικά αίτια. Η υπόθεση κλείνει.

Η 33χρονη μητέρα του μωρού που πέθανε το 2013 και ο θάνατος του πλέον ερευνάται ξανά από την εισαγγελία Πατρών μίλησε αποκλειστικά στο MEGA δηλώνοντας άγνοια για τα χτυπήματα του μωρού.

«Το παιδί έφυγε από ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, αυτό μας είχανε πει τότε κι αυτό γνωρίζουμε εμείς. Το παιδί ήταν άρρωστο από τότε που γεννήθηκε και μετά από λίγες μέρες το πήγαμε στο νοσοκομείο γιατί είχε παλινδρόμηση».

Ενώ η γιαγιά ανέφερε: «Δεν έφυγα από το νοσοκομείο έμεινα εκεί μέχρι την ημέρα που πέθανε από την τέταρτη μέρα μέχρι και την ημέρα που απεβίωσε δεν έφυγα από δίπλα του και οι γονείς ήταν εκεί. Μου το είπε ο κύριος Ηλιάδης την πρώτη μέρα που πήγα το μωρό είναι κακοποιημένο το μωρό το χτυπήσανε αυτό μου είπε τον ρώτησα "τι έγινε με τον μικρό" μου λέει "μαμά, τίποτα" και η νύφη μου το ίδιο, "δεν έγινε" μου λέει "τίποτα"».

Διαρκώς φοβισμένη η μητέρα του βρέφους

Οι γιατροί τόσο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και στο Καραμανδάνειο που τελικά ξεψύχησε το μωρό, είχαν κρατήσει σημειώσεις για τους γονείς, τις οποίες παρέδωσαν στην αστυνομία. Έλεγαν πως η συμπεριφορά του πατέρα, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη φυλακή για ενδοοικογενειακή βία, χαρακτηρίζεται ύποπτη. Πως η μητέρα εμφανιζόταν διαρκώς φοβισμένη, ενώ το περιβάλλον που ζούσε το παιδί αναφέρεται ως κακοποιητικό.

Προφυλακισμένος ο πατέρας του βρέφους

Ο πατέρας του μωρού δήλωσε: «Ο κύριος Ηλιάδης μας είπε: «μα ο μικρός είναι κακοποιημένος ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές πιέσεις, ότι έχει πολλούς μώλωπες επάνω», που αυτό το πράγμα στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν ένα μώλωπα στο στήθος. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, μιλάω γι’ αυτό το πράγμα και πεθαίνω, εγώ ο ίδιος».

«Εμείς ως γιατροί στην ΜΕΘ κάνουμε αυτό που έχουμε ορκιστεί. Σχετικά με την έρευνα εμπιστευόμαστε τις αρχές που διερευνούν τα περιστατικά και ότι χρειαστεί είμαστε στην διάθεση όλων των αρμόδιων. Οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται εάν παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο στους μικρούς τούς ασθενείς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Αυτό κάναμε και πάντα θα κάνουμε. Το οφείλουμε στα μικρά παιδιά για μια καλύτερη κοινωνία», σημείωσε ο κ. Ηλιάδης.

Εκτός από το άτυχο αγγελούδι ο θάνατος του οποίου ερευνάται, τα άλλα δύο αδελφάκια του μεγάλωσαν σε ίδρυμα μετά από καταγγελίες και διαπιστώσεις γιατρών για συστηματική κακοποίησή τους. Το 2024 υπήρξε καταγγελία για κακοποίηση για ακόμα ένα παιδί, το 4ο της οικογένειας, που φέρεται να μεγαλώνει με τη μητέρα του.

Ύποπτες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται κι άλλες περιπτώσεις ανηλίκων που αν και καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας, οι τοπικοί Ιατροδικαστές φαίνεται πως έκλεισαν τα μάτια.

Μία αφορά ένα παιδί 4 ετών που είχε σημάδια κακοποίησης σε ευαίσθητη περιοχή. Στο «κάδρο» είχαν βρεθεί συγγενικά του πρόσωπα, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πώς το παιδί προκάλεσε μόνο του τα σημάδια.

Μία άλλη αφορά ένα αγόρι ΑμεΑ που κατά την διάρκεια της νοσηλείας του εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης.

Μεταξύ των υποθέσεων είναι και εκείνη με ένα 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά δεν έγινε πιστευτή και δυστυχώς έβαλε τέλος στην σύντομη ζωή της.

