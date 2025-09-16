Μεγάλη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Πραγματοποίηθηκε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (E.E.Σ) η μεγάλη συναυλία, με τίτλο: «Τραγουδάμε τις Πανανθρώπινες αξίες», σε σύνθεση – καλλιτεχνική επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου.

Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, για τον Άνθρωπο, την Ελπίδα και την Αλληλεγγύη, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Guest εμφάνιση έκανε ο σπουδαίος Κώστας Χατζής (μαζί του η Δανιέλα Χατζή), ενώ την αφήγηση υπέηραψε ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Την παρουσίαση της συναυλίας πραγματοποίησε η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Χλακηδόνας, Γιάννης Τομπούλογλου, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

