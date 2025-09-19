Μητέρα αστυνομικός συνέλαβε κακοποιό εκτός υπηρεσίας - «Σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω το καθήκον μου»

Νεαρή αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας περιέγραψε πως συνέλαβε έναν κακοποιό.

Όπως ανέφερε η ίδια ετοιμαζόταν να πάει για υπηρεσία, όταν είδε έναν άνδρα να προσπαθεί να διαρρήξει αυτοκίνητο.

«Κάλεσα το 100, τον πλησίασα του είπα "είμαι αστυνομικός" και του πέρασα τις χειροπέδες. Επειδή ήταν σωματώδης πέρασα και σε εμένα χειροπέδα», περιέγραψε στο «Live You» του ΣΚΑΙ η αστυνομικός.

«Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι το αυτοκίνητο κάποιου δικού μου προσώπου. Αυτό που σκέφτηκα εκείνη την στιγμή είναι ότι είμαι αστυνομικός και πρέπει να κάνω το καθήκον μου», πρόσθεσε.

