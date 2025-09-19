Μητέρα αστυνομικός συνέλαβε κακοποιό εκτός υπηρεσίας - «Σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω το καθήκον μου»
Η εξομολόγηση νεαρής αστυνομικού για την σύλληψη κακοποιού, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεαρή αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας περιέγραψε πως συνέλαβε έναν κακοποιό.
Όπως ανέφερε η ίδια ετοιμαζόταν να πάει για υπηρεσία, όταν είδε έναν άνδρα να προσπαθεί να διαρρήξει αυτοκίνητο.
«Κάλεσα το 100, τον πλησίασα του είπα "είμαι αστυνομικός" και του πέρασα τις χειροπέδες. Επειδή ήταν σωματώδης πέρασα και σε εμένα χειροπέδα», περιέγραψε στο «Live You» του ΣΚΑΙ η αστυνομικός.
«Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι το αυτοκίνητο κάποιου δικού μου προσώπου. Αυτό που σκέφτηκα εκείνη την στιγμή είναι ότι είμαι αστυνομικός και πρέπει να κάνω το καθήκον μου», πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Αρθροσκόπηση ώμου
10:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Φοιτητικό σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα
09:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ