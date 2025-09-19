Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο: 32χρονος επιτέθηκε με δρεπάνι σε 35χρονο

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο Ηράκλειο με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – συναντήθηκαν και άρχισαν να καυγαδίζουν.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπτουν τα τραύματά του.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 32χρονο δράστη.

