Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο: 32χρονος επιτέθηκε με δρεπάνι σε 35χρονο
Ο 35χρονος νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο - Συνελήφθη ο 32χρονος δράστης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο Ηράκλειο με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – συναντήθηκαν και άρχισαν να καυγαδίζουν.
Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.
Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπτουν τα τραύματά του.
Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 32χρονο δράστη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Αρθροσκόπηση ώμου
10:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Φοιτητικό σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα
09:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ