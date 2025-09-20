Βόλος: Φωτιά στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων μετά από καβγά δύο τροφίμων

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όταν καβγάς μεταξύ δύο τροφίμων κατέληξε σε φωτιά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους έβαλε φωτιά σε στρώμα.

Άμεσα έφθασε στο σημείο η Πυροσβεστική, ενώ οι φύλακες προχωρούσαν ήδη σε ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και στη συνέχεια μετέφεραν το στρώμα στον προαύλιο χώρο.

Από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, ένας τρόφιμος αισθάνθηκε δυσφορία και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για λόγους πρόληψης. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του.