Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)

Σε ποιους δρόμους θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας 

Newsbomb

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/09/2025 και από τις 20.00 έως την Κυριακή 21/09/2025 και ώρα 23.00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
    Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Χ. Δούκας: «Στόχος μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική»

«Η Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο είναι μία ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι εφικτή στην πόλη μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Μετά την τεράστια επιτυχία που είχε πέρυσι η “Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο”, επιστρέφουμε φέτος με ένα ακόμη πλουσιότερο πρόγραμμα. Για ένα 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός αυτός δρόμος κλείνει για αυτοκίνητα και μηχανές και μετατρέπεται σε μία υπαίθρια γιορτή, που περιλαμβάνει τα πάντα. Από disco roller party και μεταμεσονύκτιες προβολές, μέχρι πολυθεματικά εργαστήρια για τα παιδιά και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Δείχνουμε στην πράξη πώς θα ήταν η Αθήνα με λιγότερο θόρυβο και περισσότερο ελεύθερο χώρο για πεζούς, παιδιά και ποδήλατα», πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της δημοτικής Αρχής, τα οποία περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας: «Με στόχο μία πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκινητοκεντρική, σχεδιάζουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, 46 πεζοδρομήσεις, αλλά και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους πολίτες και εμπεριστατωμένες κυκλοφοριακές μελέτες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Βίαια επεισόδια σε αντιμεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη

00:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αλλαγή στρατηγικής Τραμπ – Από τη διεθνή πολιτική στα εσωτερικά ζητήματα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ κατά της Βενεζουέλας: Ανυπολόγιστες συνέπειες εάν το Καράκας αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

23:48LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στη Νάξο για τον γάμο φίλων τους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ «Χρυσή» και «Πλατινένια Κάρτα Τραμπ» για εκατομμυριούχους

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη δείχνει ευάλωτη στις κυβερνοεπιθέσεις: Ερευνάται η ρωσική σύνδεση στο χάος των αεροδρομίων

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Συνελήφθη οπλισμένος άνδρας που προσποιούνταν τον αστυνομικό στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Asteras Aktor 2-1: Καλύτεροι και νικητές οι Θεσσαλοί

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

23:48LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στη Νάξο για τον γάμο φίλων τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ