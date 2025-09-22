Σφοδρή σύγκρουση μηχανών στα Χανιά: Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 22χρονος

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 22χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν οι δύο οδηγοί να πέσουν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο τραυματίες οι οποίο διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρότερα τραύματα φέρει ο 22χρονος οδηγός, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να τον διασωληνώνουν και να τον εισάγουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σοβαρά τραυματίας είναι και ο δεύτερος οδηγός, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν είναι τόσο κρίσιμη.

