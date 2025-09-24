Πάτρα: Αστυνομικός χτύπησε με το αυτοκίνητο τον αδελφό του και του επιτέθηκε με σιδηρολοστό

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην περιοχή της Οβρυάς, με πρωταγωνιστή αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον 45χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο αστυνομικός αρχικά τον απείλησε ενώ όταν οι δύο άντρες συναντήθηκαν, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αστυνομικός φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του 45χρονου, να τον ξυλοκόπησε ρίχνοντάς τον στο έδαφος ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε και με σιδηρολοστό.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αναζήτηση του δράστη από τους συναδέλφους του. Ωστόσο, ο αστυνομικός δεν εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα στο τμήμα, επικαλούμενος αθένεια.

Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με εντολή του εισαγγελέα, ενώ μέχρι στιγμής ο αστυνομικός που κατηγορείται για την επίθεση παραμένει άφαντος.

